رياضة

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. اتحاد الكرة يعلن قرارات السوبر

تحرير:هاني العوضي ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.
وجاءت القرارات على النحو التالي: - إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. - إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. - إيقاف عبد الله جمعة
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طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
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تفاصيل خناقة الأهلي والزمالك بعد مباراة السوبر

نشبت مشاجرة عنيفة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب إطلاق صافرة الحكم النرويجي نهاية اللقاء الذي جمع بينهما في كأس السوبر المصري. وفور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه عبد الله جمعة للاحتفال مع الجماهير بطريقة استفزت لاعبي الأهلي، لتنشب المشاجرة التي شهدت ركل بالأقدام والأيدي بين الفريقين.
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حسام غالي يهاجم كهربا بعد مباراة السوبر

بمجرد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بتتويج فريق الزمالك ببطولة السوبر على حساب الأهلي، فتح حسام غالي قائد الأهلي السابق، النار على محمود "كهربا" لاعب الأحمر الحالي بسبب ما قدمه خلال المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي. وقال غالي عبر قناة "أبو ظبي"، عقب المباراة: "كهربا لم يشارك ليلعب كرة قدم بل ليستفز الزمالك والجمهور، جمهورك لن يحبك من أجل استفزازك للخصم جمهورك سيحبك حينما تؤدي بشكل جيد وتلعب كالرجال وبروح النادي الأهلي وأن يستفيد منك الفريق فنيا، ما حدث من كهربا ليس طريقة لاعب محترف يجب أن يعيد حساباته بشكل قوي".
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قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
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