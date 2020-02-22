إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. اتحاد الكرة يعلن قرارات السوبر

تحرير:هاني العوضي ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٠ م

الاهلي والزمالك

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

وجاءت القرارات على النحو التالي: - إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم. - إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه. - إيقاف عبد الله جمعة