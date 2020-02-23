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أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص
الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
الاتحاد الأوروبي - صورة أرشيفية
دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التخلي عن بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبي، "ضارة بالتسوية في الشرق الأوسط". وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين". وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى إنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، أن إسرائيل تعتزم بناء 2200 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو
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الانتخابات الإسرائيلية 3

هل تتأثر الانتخابات الإسرائيلية بفيروس «كورونا» ؟

تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات هي الثالثة في أقل من عام والتي تفصلنا عنها 10 أيام، يقود فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود كتلة اليمين في مواجهة تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني جانتس. ومع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تنطلق مطلع مارس المقبل، سجلت إسرائيل قبل أيام، أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد والذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي ووصل إلى عدد من دول العالم، فيما قررت إسرائيل سلسلة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس داخلها.
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انتخابات إيران.. استفتاء على التأييد الشعبي للمرشد

خاض الإيرانيون أمس الجمعة، اختبارا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية من خلال التصويت على الانتخابات الإيرانية الذي استمر لمدة 10 ساعات، وكان يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا. وجاء الاقتراع غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، ووصل عدد الوفيات إلى 4 حالات، ومن ثم تم إجراء التصويت على وقع الهلع الذي انتاب الإيرانيين، وكان هناك توقعات بعزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفًا من عدوى الفيروس.
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اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".
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الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
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عبدالفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيرا إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.
علم-الاتحاد-الأوروبي

أوروبا: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 67

رفض منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء، أجزاء من خطة السلام الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي بموجبها تحتفظ إسرائيل بمستوطناتها فى الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن مقترحات الرئيس دونالد ترامب تنتهك المعايير المتفق عليها دوليا، وإن حكومات الاتحاد الأوروبي ترفض المستوطنات الإسرائيلية على الأرض التي احتلتها إسرائيل منذ حرب عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، مضيفا: "الخطوات نحو الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون أي تحد".
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منظمة التعاون الإسلامي ترفض «صفقة القرن» بالإجماع

أقرت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية. وحمل البيان إسرائيل المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض، مؤكدا أن الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام.
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السيسي يلتقي أبو مازن: لا بديل عن المفاوضات المباشرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي ثبات الموقف المصري تجاه حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها، مضيفًا أنه في نهاية المطاف لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع؛ حتى يمكن التوصل إلى تسوية يجرى التوافق عليها في إطار شامل يضمن استدامة تلك التسوية".
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