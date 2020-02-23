راموس مستاء من التحكيم في خسارة الريال أمام ليفانتي
٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
سيرجيو راموس
أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي أمس السبت، والتي خسرها الريال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا، والآن وصلنا للحظة الأكثر حسمًا وعلينا تغيير الصفحة، حيث بدأنا المباراة في الصدارة وخرجنا في الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن يُبعدنا عن اللقب، رغم أنه خلال اللقاء حدثت العديد من الأشياء".
أضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام، فهم قد يخطئون لكن في بعض الأحيان يوجد الكثير من الأشياء تحتاج للتفكير، نظرًا للمعايير المختلفة، فقد احتسبوا ضدي ركلة جزاء في كأس السوبر للمسة غير إرادية، واليوم لمستان دون أي صافرة".
وتابع: "لقد شعرت بالتوتر في وجود الحكم خوسي هيرنانديز، فمن المفترض أن يكون الحكم أكثر
أضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام، فهم قد يخطئون لكن في بعض الأحيان يوجد الكثير من الأشياء تحتاج للتفكير، نظرًا للمعايير المختلفة، فقد احتسبوا ضدي ركلة جزاء في كأس السوبر للمسة غير إرادية، واليوم لمستان دون أي صافرة".
وتابع: "لقد شعرت بالتوتر في وجود الحكم خوسي هيرنانديز، فمن المفترض أن يكون الحكم أكثر احتراما في الحديث مع قائد الفريق، والغطرسة أمر غريب، وسألته إذا كان هناك مشكلة شخصية بينه وبيني، من أجل إيجاد الحل المناسب لها".
وأردف: "لعبنا مباراة رائعة، لكن افتقدنا للتسجيل، وكان لدينا فرص لكن لم نستغلها، نحن خسرنا بأنفسنا ليس بسبب الحكام أو تقنية الفيديو".
ونوه راموس: "حين لا تفوز يكون خطأ الدفاع، ونحن اعتدنا على ذلك، وحان الآن دورنا بعد فترة من النتائج الجيدة، ويأتي أسبوع حاسم، وعلينا المواجهة والقتال في دوري الأبطال والليجا".