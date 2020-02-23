راموس مستاء من التحكيم في خسارة الريال أمام ليفانتي

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص

سيرجيو راموس

أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي أمس السبت، والتي خسرها الريال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا، والآن وصلنا للحظة الأكثر حسمًا وعلينا تغيير الصفحة، حيث بدأنا المباراة في الصدارة وخرجنا في الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن يُبعدنا عن اللقب، رغم أنه خلال اللقاء حدثت العديد من الأشياء".

أضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام، فهم قد يخطئون لكن في بعض الأحيان يوجد الكثير من الأشياء تحتاج للتفكير، نظرًا للمعايير المختلفة، فقد احتسبوا ضدي ركلة جزاء في كأس السوبر للمسة غير إرادية، واليوم لمستان دون أي صافرة". وتابع: "لقد شعرت بالتوتر في وجود الحكم خوسي هيرنانديز، فمن المفترض أن يكون الحكم أكثر