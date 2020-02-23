رياضة

راموس مستاء من التحكيم في خسارة الريال أمام ليفانتي

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١١ ص
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية، التي شهدتها مباراة الفريق الملكي أمام ليفانتي أمس السبت، والتي خسرها الريال بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري الإسباني، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد عانينا، والآن وصلنا للحظة الأكثر حسمًا وعلينا تغيير الصفحة، حيث بدأنا المباراة في الصدارة وخرجنا في الوصافة، وأي خطأ آخر يمكن أن يُبعدنا عن اللقب، رغم أنه خلال اللقاء حدثت العديد من الأشياء".
أضاف: "لا أحب الحديث عن الحكام، فهم قد يخطئون لكن في بعض الأحيان يوجد الكثير من الأشياء تحتاج للتفكير، نظرًا للمعايير المختلفة، فقد احتسبوا ضدي ركلة جزاء في كأس السوبر للمسة غير إرادية، واليوم لمستان دون أي صافرة". وتابع: "لقد شعرت بالتوتر في وجود الحكم خوسي هيرنانديز، فمن المفترض أن يكون الحكم أكثر
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
الزمالك

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
خالد-بيومي (3)

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
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.ستيفن-جيرارد (6)

جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
نيمار

كاسيميرو: أتحدث مع نيمار كل يوم لينضم لريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، عن رغبته في أن ينضم مواطنه نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى النادي الملكي، حيث قال كاسيميرو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أردت أن يأتي نيمار إلى ريال مدريد. إنني أتحدث معه كل يوم تقريبًا. إنه لاعب رائع". وأضاف كاسيميرو: "البطولة المفضلة هذا الموسم؟ الدوري يظهر مدى اتساق الفريق في الأداء على مدار العام، حيث إننا نلعب في كل أسبوع، لكن عندما يتم سماع نشيد دوري الأبطال في البرنابيو، تكون مدريد مختلفة، وأفضل الفوز بدوري أبطال أوروبا".
ريال مدريد

ريال مدريد يكتسح أوساسونا ويعزز صدارته في الليجا

اكتسح ريال مدريد نظيره أوساسونا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب السادار ضمن مواجهات الجولة الـ23 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الملكي إيسكو في الدقيقة 33، راموس في الدقيقة 38، فاسكير في الدقيقة 84 ويوفيتش في الدقيقة الـ4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بينما سجل هدف أوساسونا الوحيد أوناي جارسيا في الدقيقة 14 من عمر المباراة. بهذا الفوز عزز المرينيجي تقدمه في صدارة الليجا برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن برشلونة غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.
سيميوني

سيميوني: سعيد بعودة كارسكوا.. وقد يشارك في الديربي

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لفريق اتليتكو مدريد، عن سعادته بعودة البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال موسم الإنتقالات الشتوية الحالية. وكان أعلنت إدارة الروخي بلانكوس، اليوم الجمعة، عن عودة النجم البلجيكي إلى ملعب واندا ميرتو بوليتانو، قادمُا من صفوف داليان يفانج الصيني على سبيل الإعارة . وحول مدى استعداد اللاعب الذي انضم لصفوف الفريق بالفعل لخوض مواجهة الديربي، غدًا السبت، أمام ريال مدريد، قال: "بالتأكيد سيكون معنا غدا، إذا كان هناك دور له، لقد طلبت منه أن يتحلى بنفس الالتزام الذي تحدثنا عنه في الاتصالات الهاتفية عدة مرات قبل المجيء إلى هنا".
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