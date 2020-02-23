رياضة

جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص
ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".
وتابع: "التنافس مرة أخرى مع لامبارد؟ أود ذلك. أنا متأكد أن فرانك لديه نفس الأفكار. لكني أيضًا أحب أن أصبح منافسًا لمورينيو". وواصل: "أفهم لماذا تفترض الجماهير أنني أستطيع خلافة كلوب، لأنني كنت قائدًا لفترة طويلة وأن الكثير من المشجعين يرغبون في عودتي إلى النادي".   وأكمل: "لكنني ذكي لإدراك أنه
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
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الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
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خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
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محمد صلاح

محمد صلاح لأتليتكو مدريد: «أنفيلد ينتظركم»

وجه الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد الإسباني، بعد الخسارة في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد، جاء عن طريق ساؤول، قبل مباراة العودة بين الفريقين، المقرر إقامتها في الحادي عشر من شهر مارس المقبل في ملعب أنفيلد معقل الريدز. ونشر النجم المصري صورتين له من مباراة الذهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" معلقًا عليها، قائلًا:"أنفيلد ينتظركم"، في رسالة إلى لاعبي أتليتكو مدريد.
محمد صلاح

كلوب: قرار استبدال صلاح أمام أتليتكو تكتيكي

برر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، قراره باستبدال محمد صلاح مهاجم فريقه في مباراة أتليتكو مدريد رغم تأخر الريدز بهدف، علمًا بأن اللقاء إنتهى بفوز الروخيبلانكوس على الريدز، بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط، ولست محبطًا من أداء اللاعبين، وفي الحقيقة رأيت في حياتي مباريات أسوأ بكثير من هذه المباراة، وأنا راضٍ تمامًا عما قدمه اللاعبون، وفي الواقع مشكلتنا الوحيدة كانت تكمن في غياب الحسم في الثلث الأخير فقط".
محمد صلاح

ليفربول يكشف عن دور الفريق العلمي في تعاقده مع صلاح؟

كشف بيتر مور المدير التنفيذي لنادي ليفربول، عن كيفية تعاقد ناديه مع النجم المصري محمد صلاح في موسم 2017، عندما كان الأخير متألقًا في الدوري الإيطالي مع روما، وتحدث مور في حوار مع موقع سوكر لادوما، قائلًا:"مو صلاح قصته عظيمة، جاء من روما بعدما رصده فريقنا المختص بالتحليلات، يتذكره الناس من تشيلسي، جوزيه مورينيو لم يقدره وتركه يرحل". وواصل، قائلًا: "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي، هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".
صلاح-كلوب

كلوب عن صلاح: لم نحسم أمره من المشاركة في الأولبيماد

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مشاركة الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020، مشيرًا إلى أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن، كما أضاف أن الأولمبياد بطولة كبيرة لكن غياب لاعب مثل محمد صلاح عن صفوف ليفربول لن يكون بالأمر الجيد إطلاقًا . وقال كلوب، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي التحضيري لمباراة ساوثهامبتون المقرر لها السبت في الدوري الإنجليزي: "لم يُتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".
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