جيرارد يعلق على إمكانية تدريب ليفربول

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ ص

ستيفن جيرارد

تحدث ستيفن جيرارد، مدرب جلاسكو رينجرز والقائد التاريخي للريدز، عن إمكانية توليه تدريب الريدز في يوم من الأيام، وقال جيرارد، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "أنا معجب بما يقدمه لامبارد. إنه قاد تشيلسي في أكبر دوري في العالم خلال فترة عانى خلالها النادي من حظر على مستوى الصفقات. أنا فخور به كزميل سابق، وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك مقارنة بيني وبين فرانك لأن ذلك سبق أن تكرر عندما كنا لاعبين. هل يمكن أن نلعب سويًا؟ من كان أفضل؟ لا يزال هناك جزءًا من ذلك، ولكن واقعيًا إننا في وظيفتين مختلفتين تمامًا".

وتابع: "التنافس مرة أخرى مع لامبارد؟ أود ذلك. أنا متأكد أن فرانك لديه نفس الأفكار. لكني أيضًا أحب أن أصبح منافسًا لمورينيو". وواصل: "أفهم لماذا تفترض الجماهير أنني أستطيع خلافة كلوب، لأنني كنت قائدًا لفترة طويلة وأن الكثير من المشجعين يرغبون في عودتي إلى النادي". وأكمل: "لكنني ذكي لإدراك أنه