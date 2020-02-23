مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.

والسيدتان المتوفيتان، هما: فتحية عمرو محمد علي، 53 عاما، فاطمة إبراهيم حسانين، 60 عاما، مقيمتان بمحافظة سوهاج، والمصابون الـ10 هم: سكينة عبد العال حسنين، 50 عاما، عبد الله علي محمد، 79 عاما، رمضان أحمد محمد، 35 عاما، فتحية عبد العال، 55 عاما، حميدة حسن أحمد، 52 عاما، جميلة حسن أحمد، 55 عاما، محمد إبراهيم