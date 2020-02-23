جريمة

مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٢ ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.
والسيدتان المتوفيتان، هما: فتحية عمرو محمد علي، 53 عاما، فاطمة إبراهيم حسانين، 60 عاما، مقيمتان بمحافظة سوهاج، والمصابون الـ10 هم: سكينة عبد العال حسنين، 50 عاما، عبد الله علي محمد، 79 عاما، رمضان أحمد محمد، 35 عاما، فتحية عبد العال، 55 عاما، حميدة حسن أحمد، 52 عاما، جميلة حسن أحمد، 55 عاما، محمد إبراهيم
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ختان

بأمر النائب العام.. تفاصيل إحالة طبيب ووالدي طفلة الختان بأسيوط للجنايات

أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، بإحالة "على ع. ع."، واثنين آخرين للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة "ندى ح. ع."، التى أفضت لوفاتها، واشتراك والديها فيها، فى القضية رقم 2216 لسنة 2020 جِنَايات منْفلوط، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتفاق والدى الطفلة على ختانها سيرا على درب العادات والتقاليد، وإجراء المتهم "على. ع." طبيب بالمعاش، عملية لختانها بناء على طلبهما، بمستشفى "الرحمة" صباح الأربعاء 29 يناير الماضى، واستمرت العملية نصف ساعة خرجت بعدها الطفلة فاقدة الوعى، ثم خرج الدم مختلطا بإفرازات من فمِها وأنفها، فأعادها الطبيب إلى غرفة العمليات محاولا إفاقتها، ولما تيقن وفاتها، أمر والدها بأخذ جثمانها ومغادره المشفى، فأبلغ والدها عن الواقعة.
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أول بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بسبب أحداث السوبر

في أول رد فعل قانوني بعد أحداث مبارة السوبر المصري، المحامي فريد سالم الشريف، بأول بلاغ للنائب العام ضد اللاعب محمود عبد الرازق حسن فضل الله، وشهرته محمود شيكابالا، لاعب نادى الزمالك، بسبب الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية التي أقدم عليها أثناء مباراة فريقه أمام النادى الأهلي فى مباراة السوبر التى أقيمت الخميس الماضي، على ملعب محمد بن جاسم بدولة الإمارات، التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي وحسمها الزمالك بعد الاحتكام لركلات الترجيح، (4-3).
تهريب-مستلزمات-طبية (3)

تجارة الموت.. ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مغشوشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق لمراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على القطاعات الدوائية لتحقيق ومكافحة ظاهرة بيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص، أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة قيام(صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ليوجه مدير الإدارة بتكثيف التحريات وتنشيط مصادر المعلومات السرية لرصد نشاط الشركة وطبيعة تعاملاتها.
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الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

مصرع طبيب وإصابة 8 آخرين فى تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعي الغربي، دائرة قرية الزوك مركز المنشاه، بمحافظة سوهاج، تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة "ميكروباص" محملًا بالركاب، مما أسفر عن مصرع سائق السيارة الأولي، وإصابة سائق السيارة الثانية و7 من الركاب، وعلى الفور استدعى المارة سيارات الإسعاف والنجدة، وتولى المسعفون نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي بسوهاج، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن الفقيد طبيب بشري، فيما تولى رجال النجدة والمرور، رفع السياراتين المتصادمتين من عرض الطريق، لتيسير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات.
روبل الروسي عملة روسيا (2)

ضبط 3 أشخاص يتاجرون في العملة بالمنيا

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، إذ أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (2 من أصحاب محلات بيع المصوغات - مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، ممرض يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
سيارة -اسعاف

إصابة 20 شخصًا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بحفل زفاف بالمنيا

أصيب 20 شخصًا بجروق متفرقة بالجسم، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل ريفي في قرية مطاي البلد بشمال محافظة المنيا، أثناء إقامة حفل زفاف، وتم نقلهم لـ3 مستشفيات، وتقرر خروجهم جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية، عدا 3 حالتهم حرجة، كما حدثت تلفيات كبيرة بالمنزل ونفقت بعض رؤوس الماشية وانهارت «بلكونة» بفعل الانفجار.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (6)

مصرع 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل على الطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوة التابعة لمركز المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عميات النجدة، بتصادم سيارتين على الطريق الدائري قبل مدخل كوبري أبو شناف المؤدي للصحراوي الغربي أمام قرية طوة، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيذن أنه وقع بين السيارتين أرقام "7695 ن ر ا" ميكروباص، و"3716 ن م ج" ربع نقل.
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