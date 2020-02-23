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بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص
دار مصر - صورة أرشيفية
دار مصر - صورة أرشيفية
صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.
وأشار الجزار، في بيان صاجر وزارة الإسكان، اليوم، إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مضيفا أنه سبق فتح باب التسجيل الإلكترونى لحجز 2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات،
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

إعلان أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لأول مرة في محافظة البحر الأحمر، سيتمكن السائحون والزائرون من استكشاف الحضارة المصرية القديمة من مختلف العصور في متحف الغردقة، المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، يوم السبت المقبل، مضيفا أن المتحف سيعرض حوالي 1800 قطعة أثرية متنوعة من كل العصور، وأن متحف الغردقة يعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى الوزارة وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

لم يحضر أحد.. إضراب معلمي وطلاب مدرسة مجمع الملك فهد

قال خالد صفوت منسق اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مدرسة مجمع الملك فهد، علقت الدراسة اليوم الأحد، كنوع من الإضراب، اعتراضا على نقل الإدارة التعليمية بغرب مدينة نصر داخل المدرسة، لتشكيل خطورة بالغة على الطلاب وعدم توافر الأمان، حيث لم يحضر أحد من الطلاب البالغ عددهم 2300 طالبا للمدرسة كما لم يحضر المعلمين، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المدرسة تقدم باستقالة جماعية، اعتراضا على نقل الإدارة، ومنع تنفيذ هذا القرار المرفوض من قبل المدرسين وأولياء الأمور جملة وتفصيلا.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
هلال-رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
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مجلس-النواب (1)

طلب إحاطة بشأن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والتنمية المحلية، بشأن تطبيق قانون التصالح على بعض مخالفات البناء في المدن الجديدة، وذلك إعمالاً للمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلا إنه حتى الآن منذ إصدار القانون بشكله القديم رقم 17 لسنة 2019 الصادر في ابريل 2019 والذي تم اصدار لائحته التنفيذية في يوليو 2019، ومع تعديله واصداره في يناير 2020، لم يتم رصد أية حالة تتعلق بالتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة حتى الآن.
منطقة-الأعمال-المركزية-العاصمة-الإدارية-الجديدة‎ (4)

إنجاز 86% من أعمال الحي الثالث بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنجاز 86% من الأعمال الجارية لتنفيذ الحي السكني الثالث كابيتال ريزيدانس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة مساحته 100 فدان، ويضم 8 مجاورات. وتفقد الجزار، رفقة عدد من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صباح اليوم السبت، الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، وتجول بمنطقة الفيلات وعاين إحدى الفيلات التي انتهى تشطيبها.
عشوائية-عشش-السودان-تصوير-دعاء-السيد

الإسكان: الانتهاء من تطوير 298 منطقة غير آمنة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتضم المناطق 214 ألفا و354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
أراضي-وزارة-الإسكان (1)

5 أبريل.. قرعة إعادة تخصيص أراضي الإسكان في بني سويف

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بأنه سيتم يوم 5 أبريل المقبل إجراء القرعة العلنية اليدوية لإعادة تخصيص قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، بالحي الثامن بمدينة بني سويف الجديدة، السابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التي تم إجراؤها 21 مارس 2018، وبنفس الأسعار السابقة، وذلك للعملاء الذين استكملوا سداد مقدم الحجز. وذكر محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه على العملاء الراغبين فى دخول القرعة ولم يستردوا مقدم الحجز، التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان ببنى سويف الجديدة لاستيفاء الاستمارة.
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