بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٧ ص

دار مصر - صورة أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.

وأشار الجزار، في بيان صاجر وزارة الإسكان، اليوم، إلى وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مضيفا أنه سبق فتح باب التسجيل الإلكترونى لحجز 2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا، بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات،