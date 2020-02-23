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ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
الجيش الليبي - صورة أرشيفية
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.
وأضاف أردوغان: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك، فيما
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ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
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إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
قيس والغنوشي

لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
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سامح-شكري (1)

شكري: التصدي لنقل الإرهابيين حل الأزمة الليبية

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، في الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي يتابع تنفيذ مخرجات القمة ودفع مسارات تسوية الأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة، استمرارا لمشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد خلال مداخلته بالاجتماع موقف مصر الثابت من الشأن الليبي، والمتمثل في الحرص? ? الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق ? ?لعودة الأمن والاستقرار هناك، ويلبي آمال وتطلعات الشعب الليبي.
خليفة-حفتر

«حفتر» لـ«أردوغان»: لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت تعبد الأصنام

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي، أنه لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا، قائلًا: «إن الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن»، مضيفًا: «لن نساوم أو نفرط في ما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة»، موجهًا في كلمته للمتظاهرين بمدينة بنغازي، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال فيها: «لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان».
الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
اردوغان (3)

أردوغان: لن نقف متفرجين على ممارسات الظلم وقصف المدنيين

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده لن تقف متفرجة حيال الوضع في إدلب أو مناطق أخرى في سوريا، ولن تتردد في القيام بكل ما يلزم بما في ذلك استخدام القوة العسكرية، بحسب "روسيا اليوم".
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