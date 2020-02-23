ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٧ ص

الجيش الليبي - صورة أرشيفية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.

وأضاف أردوغان: "نحن موجودون بجنودنا والجيش الوطني السوري في ليبيا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر".وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن تركيا أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في المعارك، فيما