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هل تتأثر الانتخابات الإسرائيلية بفيروس «كورونا» ؟

وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أبدى تخوفه من تأثير فيروس كورونا المتفشي، في تعطيل الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، بعد أسجلت إسرائيل إصابة لأحد الوافدين إليها.
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٨ ص
انتخابات إسرائيلية - أرشيفية
انتخابات إسرائيلية - أرشيفية
تقترب إسرائيل من إجراء انتخابات هي الثالثة في أقل من عام والتي تفصلنا عنها 10 أيام، يقود فيها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود كتلة اليمين في مواجهة تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني جانتس. ومع اقتراب موعد الانتخابات التي من المقرر أن تنطلق مطلع مارس المقبل، سجلت إسرائيل قبل أيام، أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد والذي ظهر في الصين في ديسمبر الماضي ووصل إلى عدد من دول العالم، فيما قررت إسرائيل سلسلة إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس داخلها.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس، إغلاق أجواءها أمام الرحلات الآتية من كوريا الجنوبية واليابان في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد. وعقب القرار، تعذر على نحو مائتي مسافر من غير الإسرائيليين كانوا على متن طائرة آتية من سيول، دخول إسرائيل وتعين عليهم العودة إلى كوريا الجنوبية، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية. صناديق
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الاتحاد الاوروبي

أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التخلي عن بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبي، "ضارة بالتسوية في الشرق الأوسط". وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين". وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.
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انتخابات إيران.. استفتاء على التأييد الشعبي للمرشد

خاض الإيرانيون أمس الجمعة، اختبارا للمزاج العام تجاه القيادة الإيرانية من خلال التصويت على الانتخابات الإيرانية الذي استمر لمدة 10 ساعات، وكان يحق لنحو 58 مليون إيراني التصويت لانتخاب برلمان البلاد الذي يضم 290 مقعدًا. وجاء الاقتراع غداة إعلان وزارة الصحة الإيرانية تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في جنوب غربي طهران، ووفاة 2 مسنين في مدينة قم، ووصل عدد الوفيات إلى 4 حالات، ومن ثم تم إجراء التصويت على وقع الهلع الذي انتاب الإيرانيين، وكان هناك توقعات بعزوف الناخبين عن النزول والمشاركة خوفًا من عدوى الفيروس.
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اليابان تعلن عن استخدام دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج كورونا

أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو اليوم السبت، أن اليابان تدرس استخدام عقار "أفيجان"، وهو دواء مضاد للأنفلونزا لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أيام من إعلان طوكيو البدء فى استخدام أدوية خاصة بعلاج مرض نقص المناعة "الإيدز" لمعالجة مصابى كورونا. وقال الوزير، "سنفعل كل ما فى وسعنا"، وتابع، "نسمع من الخارج أن بعض الأدوية بين تلك التى استخدمت ضد الأنفلونزا قد تكون مفيدة، وأن وزارته تتحقق من مدى فعالية أدوية الإنفلونزا فى مكافحة المرض، وإذا لزم الأمر، ستتيح لكثير من المؤسسات الطبية استخدامها فى علاج المرضى".
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الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
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عبدالفتاح-البرهان

عبد الفتاح البرهان: التطبيع مع إسرائيل لمصلحة السودان

قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، إن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في أوغندا، يأتي في إطار «بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية»، مشيرا إلى أن «الاتصالات لن تنقطع، في ظل وجود ترحيب وتوافق كبير ويلقى تأييدًا شعبيًا واسعًا داخل السودان»، مضيفًا: «أن لإسرائيل دور في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وأنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس ترامب»، وفقًا لما ذكرته وكالة معا الفلسطينية.
البرهان ونتنياهو

لقاء تاريخي بين نتنياهو والبرهان والعقوبات كلمة السر

أثار اللقاء المفاجئ الذي جمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الإثنين في أوغندا، الكثير من الجدل داخل السودان وخارجها. كشف عن هذا اللقاء مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، وأعلن المكتب أن نتنياهو ناقش "تطبيع" العلاقات خلال لقائه سياسيين سودانيين كباراً في أوغندا، وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء الاحتلال، التقى نتنياهو رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وافق على بدء التعاون لتطبيع العلاقات بين البلدين.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

تفاصيل لقاء الساعتين بين «البرهان ونتنياهو» بأوغندا

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، لمدة ساعتين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، برعاية الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، والذي اللقاء قبل عقده بأسبوع. وكان نتنياهو قد قال قبل توجهه للقاء البرهان في أوغندا، إن إسرائيل تعود إلى إفريقيا بشكل كبير، وإن القارة تعود إلى أحضان إسرائيل. وتناول اللقاء الأول من نوعه بين المسؤولين، البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين وإقامة مصالح مشتركة، من ضمنها تحليق طيران العال الإسرائيلي عبر الأجواء السودانية، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
عبدالفتاح-البرهان

مسؤول: نتنياهو والبرهان يتفقان على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الإثنين، إن إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارتهما لأوغندا.
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