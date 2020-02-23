لم يحضر أحد.. إضراب معلمي وطلاب مدرسة مجمع الملك فهد

تحرير:أمينة محمود ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال خالد صفوت منسق اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مدرسة مجمع الملك فهد، علقت الدراسة اليوم الأحد، كنوع من الإضراب، اعتراضا على نقل الإدارة التعليمية بغرب مدينة نصر داخل المدرسة، لتشكيل خطورة بالغة على الطلاب وعدم توافر الأمان، حيث لم يحضر أحد من الطلاب البالغ عددهم 2300 طالبا للمدرسة كما لم يحضر المعلمين، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المدرسة تقدم باستقالة جماعية، اعتراضا على نقل الإدارة، ومنع تنفيذ هذا القرار المرفوض من قبل المدرسين وأولياء الأمور جملة وتفصيلا.

ولفت صفوت، في تصريح له، إلى أن أولياء الأمور نظموا على مدار الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام المدرسة، اعتراضا على قرار نقل الإدارة للمجمع، مناشدين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل المشكلة، إلا أن الوزارة لم تهتم ولم تتدخل لحل المشكلة.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختارت مدرسة مجمع