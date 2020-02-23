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لم يحضر أحد.. إضراب معلمي وطلاب مدرسة مجمع الملك فهد

تحرير:أمينة محمود ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠١ م
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية
قال خالد صفوت منسق اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مدرسة مجمع الملك فهد، علقت الدراسة اليوم الأحد، كنوع من الإضراب، اعتراضا على نقل الإدارة التعليمية بغرب مدينة نصر داخل المدرسة، لتشكيل خطورة بالغة على الطلاب وعدم توافر الأمان، حيث لم يحضر أحد من الطلاب البالغ عددهم 2300 طالبا للمدرسة كما لم يحضر المعلمين، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المدرسة تقدم باستقالة جماعية، اعتراضا على نقل الإدارة، ومنع تنفيذ هذا القرار المرفوض من قبل المدرسين وأولياء الأمور جملة وتفصيلا.
ولفت صفوت، في تصريح له، إلى أن أولياء الأمور نظموا على مدار الأيام الماضية وقفات احتجاجية أمام المدرسة، اعتراضا على قرار نقل الإدارة للمجمع، مناشدين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل المشكلة، إلا أن الوزارة لم تهتم ولم تتدخل لحل المشكلة.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختارت مدرسة مجمع
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

إعلان أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

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هلال-رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
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مدارس - فصل دراسي

إصرار العواجيز.. طايع يقدم طلب تطوع لتعليم أهل قريته

لم يمنعه سنه من الإصراره على تحقيق حلمه، فعلى الرغم من بلوغه سن الـ80 عاما إلا أن عشقه للغة العربية جعله يقدم على التطوع للتدريس، من أجل خدمة أهل قريته استجابة لوزارة التربية والتعليم التي فتحت باب التطوع للتدريس في المدارس شرط حصول المتطوع على مؤهل عالي تربوي، فتوجه فاروق طايع عبد الحليم غلاب - من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص بمحافظة قنا عام 1940 وحاصل على شهادة فنية متوسط عام 1959 أهلته للعمل بشكرة مصانع سكر قوص - إلى إدارة قوص التعليمية، رغبة في التطوع لتدريس اللغة العربية.
حمو-بيكا

طلب مناقشة عامة بالبرلمان بسبب «مهرجانات المدارس»

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جنوب إفريقيا: نسعى للاستفادة من مدارس مصر التطبيقية

استقبل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بفوس مافيميبلا سفير دولة جنوب إفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون فى مجال تطوير التعليم الفني. وأكد مجاهد، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا، والحرص على تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين، قائلًا: "إن التعليم الفني يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدولة تسعى جاهدة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني، وأن يصبح الالتحاق بالتعليم الفني رغبة حقيقية لدى الطلاب المتميزين الذين أنهوا الدراسة بالمرحلة الإعدادية".
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زيادة أيام الإجازات خلال امتحانات الدبلومات الفنية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع مجموعة من طلاب التعليم الفني ممثلي اتحاد طلاب مصر، لمناقشة مواعيد جداول امتحانات الدبلومات الفنية، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، وذلك في ضوء استعدادات الوزارة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي) للعام الحالي 2019 - 2020، ويأتي الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وخلال الاجتماع تم الاستماع لملاحظات وآراء الطلاب بشأن جداول الامتحانات المقترحة ومدى ملاءمتها لهم.
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