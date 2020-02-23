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إعلان أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
وزير السياحة والآثار خالد العناني - صورة أرشيفية
وزير السياحة والآثار خالد العناني - صورة أرشيفية
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لأول مرة في محافظة البحر الأحمر، سيتمكن السائحون والزائرون من استكشاف الحضارة المصرية القديمة من مختلف العصور في متحف الغردقة، المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، يوم السبت المقبل، مضيفا أن المتحف سيعرض حوالي 1800 قطعة أثرية متنوعة من كل العصور، وأن متحف الغردقة يعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى الوزارة وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.
وأشار عثمان إلى أن أبرز القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف، هي تمثال للملكة ميريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني، وهو أحد الكنوز التي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير وتم نقلها لمتحف الغردقة، موضحا أن هذا التمثال يعتبر من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، مصورا الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

لم يحضر أحد.. إضراب معلمي وطلاب مدرسة مجمع الملك فهد

قال خالد صفوت منسق اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مدرسة مجمع الملك فهد، علقت الدراسة اليوم الأحد، كنوع من الإضراب، اعتراضا على نقل الإدارة التعليمية بغرب مدينة نصر داخل المدرسة، لتشكيل خطورة بالغة على الطلاب وعدم توافر الأمان، حيث لم يحضر أحد من الطلاب البالغ عددهم 2300 طالبا للمدرسة كما لم يحضر المعلمين، مشيرا إلى أن مجلس أمناء المدرسة تقدم باستقالة جماعية، اعتراضا على نقل الإدارة، ومنع تنفيذ هذا القرار المرفوض من قبل المدرسين وأولياء الأمور جملة وتفصيلا.
دار-مصر

بدء حجز 2714 وحدة سكنية بـ«دار مصر» في 8 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية، بأنه بدأ منذ الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس المقبل، الحجز الإلكترونى لـ2714 وحدة سكنية (أرضي - أخير)، بمشروع "دار مصر"، للإسكان المتوسط بـ8 مدن جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb–reservation.com)، وذلك للعملاء الذين سبق لهم تسجيل البيانات إلكترونيا على الموقع، وسددوا مقدمات الحجز.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
هلال-رمضان

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب المعظم لعام 1441 هجرية، لتحديد موعد بداية الشهر الهجري الجديد، مساء غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر 1441 هجرية، الثالث والعشرين من فبراير الجاري لعام 2020 ميلادية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.
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خالد-العنانى-وزير-الاثار

العناني يبحث مع مسؤولي «CNN» خطة الترويج للسياحة المصرية

بحث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع مروان كاي مسئول الشئون التجارية لشبكة CNN العالمية بمنطقة الشرق الأوسط، وسند قاسم مدير إدارة علاقات العملاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما ستقوم به الشبكة خلال الفترة المقبلة للترويج للمقصد السياحي المصري من خلال الشراكة التي كانت قد أطلقتها وزارة السياحة والآثار مع الشبكة في مايو الماضى.
متابعة- الموقف- -التنفيذي -لمشروع -المتحف -المصري -الكبير

عقبات السياحة والمتحف الكبير.. ماذا طلب السيسي من الحكومة؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، مع كلًا من: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية.
خالد-العنانى-وزير-الاثار

الآثار تقرر معاملة الطلاب الوافدين معاملة المصريين

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، على معاملة الطلاب الوافدين معاملة الطلاب المصريين في أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة، وذلك ليكونوا بمثابة سفراء لدولهم مما يساهم في الترويج لمصر بالخارج، ويأتي هذا القرار في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت مبادرة "ادرس في مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة في الجامعات المصرية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، على زيارة المواقع الأثرية.
الكشف- الأثري -في -تونا -الجبل- بالمنيا (3)

10 آلاف تمثال أوباتشي و16 مقبرة.. تفاصيل الكشف الأثري في تونا الجبل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كشف جديد لبعثة الحفائر المصرية في موسمها الثالث الذي بدأ في أغسطس 2019، بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن 10 آلاف تمثال أوباتشي، 16 مقبرة، 20 تابوت، 8 مجموعات من الأواني الفخارية مختلفة الأشكال والانواع، مشيرا إلى أن المنيا ما زال في جعبتها الكثير والكثير من الآثار التي لم تكتشف بعد، والكشف الأخير هو الأول خلال عام 2020، والرابع على التوالي بالمحافظة خلال المواسم الثلاث لبعثة الحفائر المصرية.
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