إعلان أسعار تذاكر أول متحف للحضارة المصرية بالغردقة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

وزير السياحة والآثار خالد العناني - صورة أرشيفية

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في تصريح له، اليوم الأحد، إنه لأول مرة في محافظة البحر الأحمر، سيتمكن السائحون والزائرون من استكشاف الحضارة المصرية القديمة من مختلف العصور في متحف الغردقة، المقرر أن يفتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، يوم السبت المقبل، مضيفا أن المتحف سيعرض حوالي 1800 قطعة أثرية متنوعة من كل العصور، وأن متحف الغردقة يعد أحد أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتولى الوزارة وحدها عملية الإدارة والإشراف علي المتحف.

وأشار عثمان إلى أن أبرز القطع الأثرية التي ستعرض في المتحف، هي تمثال للملكة ميريت آمون، ابنة الملك رمسيس الثاني، وهو أحد الكنوز التي كانت معروضة بالمتحف المصري بالتحرير وتم نقلها لمتحف الغردقة، موضحا أن هذا التمثال يعتبر من روائع فن النحت في عصر الدولة الحديثة، مصورا الجزء العلوي من تمثال للملكة مريت