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بشرى للمصريين.. التضامن: انخفاض أسعار الحج هذا العام

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 ألف جنيه، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، وسيتم قبول كل الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ75 يفضل أن يكون معهم مرافق، مضيفة أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير، لتقديم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.
وأوضحت القباج أن طلبات الحج يتم تقديمها عبر بوابة الحج المصرية على الإنترنت، إذ يتم التسجيل إلكترونيا، وتخصيص 12 ألف تأشيرة موجهة لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه يتم أيضًا تلقي طلبات الجمعيات الأهلية في الفترة الحالية وحتى يوم 10 مارس المقبل، كما أن هناك شروطًا في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة
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اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
عمر- مروان- وزير- العدل (2)

وزير العدل: نعمل على 4 محاور لتطوير الشهر العقاري

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، لكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح، مضيفا أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، إذ يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، فيما يتضمن المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
الثروة-السمكية

«زراعة النواب» توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على 3 مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة, ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة كما جاءت بمشروع القانون، المتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
مجلس-النواب (2)

«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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نيفين القباج

التضامن: 25 ألف شخص استفادوا من «برامج مكافحة» الإدمان خلال معرض الكتاب

كشف تقرير صادر عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أن أكثر من 25 ألف طفل بمرافقة أسرهم ترددوا على جناح الصندوق خلال فترة إقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب بجانب تردد أيضا الكثير من الشباب والفتيات للاستفادة من الأنشطة والبرامج التوعوية بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتفاعل الأطفال مع الأنشطة التي نفذها الصندوق طوال أيام المعرض منها العمل القصصى مغامرات "أنت البطل" والذى أعده الصندوق مسبقا بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح لتوعية الأطفال بأضرار التدخين.
حديد (1)

شركات الحديد تعلن خفض الأسعار خلال فبراير الجاري

أعلنت شركة «حديد عز» أمس، الأحد، خفض أسعار الحديد بواقع 100 جنيه للطن خلال شهر فبراير الجاري، لتصبح الأسعار الجديدة نحو 9.900 جنيه للأطوال و9.630 جنيه للفائف شامل الضريبة تسليم أرض المصنع. كما أعلنت شركة «السويس للصلب»، خفض أسعارها بواقع 300 جنيه للطن في أسعار البيع لتكون الأسعار الجديدة نحو 9.450 جنيه و9.350 جنيه للأطوال واللفائف على التوالي. وشهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، لينخفض سعر طن الحديد لأقل من 10 ألاف جنيه لأول مرة نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، ووصوله إلى 15.80 جنيه.
دولارات

سعر الدولار اليوم الإثنين 10 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.70 جنيه، ونحو 15.80 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة ليسجل نحو 15.83 جنيه للبيع، و15.73 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء.
نيفين القباج

طلب إحاطة لوزيرة التضامن بسبب توقف «تكافل وكرامة»

وجهت النائبة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، يعانون أشد المعاناة، قائلة إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه بدون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة.
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