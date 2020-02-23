بشرى للمصريين.. التضامن: انخفاض أسعار الحج هذا العام

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

حجاج - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 ألف جنيه، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، وسيتم قبول كل الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ75 يفضل أن يكون معهم مرافق، مضيفة أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير، لتقديم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.

وأوضحت القباج أن طلبات الحج يتم تقديمها عبر بوابة الحج المصرية على الإنترنت، إذ يتم التسجيل إلكترونيا، وتخصيص 12 ألف تأشيرة موجهة لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه يتم أيضًا تلقي طلبات الجمعيات الأهلية في الفترة الحالية وحتى يوم 10 مارس المقبل، كما أن هناك شروطًا في الجمعية الأهلية أن تكون مسجلة