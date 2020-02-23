غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.

وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 15شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 12 16بلطيم 12 16مطروح 12 15السلوم 11 15سيوة 09 16بورسعيد 11 16دمياط