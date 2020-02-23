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غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 15شبين الكوم 10 16طنطا 09 16دمنهور 10 16الإسكندرية 12 16بلطيم 12 16مطروح 12 15السلوم 11 15سيوة 09 16بورسعيد 11 16دمياط
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اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
عمر- مروان- وزير- العدل (2)

وزير العدل: نعمل على 4 محاور لتطوير الشهر العقاري

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، لكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح، مضيفا أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، إذ يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، فيما يتضمن المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
الثروة-السمكية

«زراعة النواب» توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على 3 مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة, ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة كما جاءت بمشروع القانون، المتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
مجلس-النواب (2)

«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية. ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا ورياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد الودة ليلا تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع رياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويسود شمال صعيد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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