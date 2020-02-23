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«بلومبرج»: إفريقيا قد تصبح أكبر ضحايا كورونا اقتصاديا

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٤ م
بلومبرج
بلومبرج
ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن دول القارة الإفريقية مرشحة لتكبد أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي "فيروس" كورونا المستجد، بعد نظيراتها الآسيوية حتى وإن لم تسجل حتى الآن إصابات مؤكدة بالفيروس المستجد. وأوضحت الوكالة في سياق تقرير بثته اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني - أن استمرار تفشي فيروس "كورونا" يشل حركة الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر الاقتصادات العالمية، ومن ثم يهدد بتقويض آفاق النمو العالمي ونزع شهية المستثمرين عن شراء النفط والمعادن، التي تمثل شريان الحياة للعديد من اقتصادات القارة السمراء.
ونشرت "بلومبرج" نتائج دراسة أجراها معهد " التنمية لما وراء البحار"، حذرت من أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مقترنا بتراجع أسعار النفط 5% كفيل بتكبيد دول إفريقيا جنوب الصحراء، خسائر بقيمة 4 مليارات دولار من قيمة صادراتها، ما يعادل 0.3 % من إجمالي ناتجها القومي، أي بزيادة تفوق أي قارة أخرى بخلاف آسيا، التي
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شقاوة القرود.. مشكلة تواجه ترامب وميلانيا وتثير القلق بالهند

مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية غدا الأحد، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وقرينته ميلانيا، إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية اوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجا للضيوف الأمريكيين.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

أمريكا: 16 ألف مقاتل فضائي في منظومة الدفاع عام 2022

قال الجنرال دافيد تومبسون نائب قائد سلاح الفضاء الأمريكي، إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لانتقاء ونقل آلاف من أفراد أفرع القوات المسلحة الأمريكية وبصورة متدرجة للعمل فى سلاح الفضاء الأمريكي، وهو الذراع السادس والأحدث في منظومة الدفاع الأمريكية بعد أن دشنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى 20 ديسمبر الماضي، مضيفا أن قوام سلاح الفضاء الأمريكى سيبلغ بحلول العام 2022 نحو 16 ألف فرد طبقا للخطة، وأنه سيتم اختيارهم من عناصر وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتنوعة وفق التخصصات المطلوبة واحتياجات العمل فى السلاح الفضائى الوليد.
ترامب

استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
سفينة دايموند برنسيس المحتجزة في اليابان

سي إن إن: 46 أمريكيًا مصابا بكورونا على متن السفينة المحتجزة

أعلنت الصحة الأمريكية، اليوم الأحد، عن وجود 46 أمريكيا مصابا بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة "دايموند برنسيس" السياحية الخاضعة لحجر صحي قبالة ميناء "يوكوهاما" الياباني. وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن المصابين ليسوا حالات إصابة جديدة، ولكنهم ضمن حالات الإصابة التي توجد على متن السفينة ومصابة بالفيروس، ممن يحملون الجنسية الأمريكية.
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شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
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روسيا: ترحيل الأجانب المصابين بفيروس كورونا

قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، في اجتماع تنفيذي، اليوم الإثنين، إن التدابير المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية للتصدي لفيروس كورونا تسمح بترحيل المواطنين الأجانب المصابين به، مضيفا: "لقد تم الآن إضافة (إصابة جديدة) إلى قائمة الأمراض الخطيرة، وهذا يسمح بترحيل المواطنين الأجانب إذا كان لديهم مثل هذه الأمراض، وستطبق تدابير خاصة في البداية، بما في ذلك العزلة والحجر الصحي". وكانت روسيا قد قررت تعليق حركة قطارات الركاب مع الصين بدءا من اليوم، بسبب مخاوف على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
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الصين تأمر بحرق جثث ضحايا فيروس «كورونا»

أمرت السلطات الصينية بحرق جثث المتوفين بفيروس "كورونا" الجديد بالقرب من مكان وجودهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع، قائلة إنه لا يجوز نقل رفات المرضى المصابين المتوفين بين المناطق المختلفة على مستوى المقاطعة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى، وفقا لمبدأ توجيهي مشترك صادر عن المكاتب العامة للجنة الصحة الوطنية ووزارة الشؤون المدنية ووزارة الأمن العام. ويجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة من قبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، بحيث لا يسمح بفتحها بعد الختم.
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