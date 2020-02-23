العصار: إنتاج أول أتوبيس كهربائي في نوفمبر

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٩ م

الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي - صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، عن توجه الدولة نحو إنتاج أول أتوبيس كهربائي في بداية شهر نوفمبر المقبل، وستكون أتوبيسات تعمل داخل المدن، إذ أن الأولوية لمصر فى مجال صناعة السيارات الكهربائية ستكون للأوتوبيسات، كما أن الوزارة تعاقدت مع شركة "فوتون" لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر بمعدل 500 أتوبيس سنويا لمدة 4 سنوات بإجمالي 2000 أتوبيس، مع إمكانية رفع هذا العدد إلى 5 آلاف أتوبيس، جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة محمد فرج عامر، حول استراتيجية صناعة السيارات.

وأعلن العصار، عن الاتفاق مع شركة "جيلى" الصينية لصناعة السيارات على تصنيع سيارات الركوب الكهربائية، وسيتم إنشاء محطات الشحن بالتوارزي مع تصنيع السيارات الكهربائية والشراكة مع شركات مُتخصصة فى هذا المجال، وسيكون للأتوبيسات السياحية الكهربائية مواصفات تختلف عن الأخرى داخل المدن، لافتا إلى أنه يتم توقيع