مكرم تزور أول متحف عالمي للساعات أسسه مصري بشيكاغو

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر بشيكاغو، وحرمه، متحف "حليم"، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2017 كأول متحف مصري تؤسسه عائلة كميل حليم رجل الأعمال المصري في شيكاغو، والذي يمتلئ بأجمل القطع التاريخية (من القرن 14 إلى 18) والنادرة والثمينة التي تم تجميعها من جميع أنحاء العالم خلال 30 عاما، كما استغرق بناء المتحف - المكون من 5 طوابق - 11 عاما بتصميم مصري خالص ليكون صرحا عالميا يعبر عن القدرات المصرية.

ومن جانبها، أعربت مكرم عن إعجابها بالمتحف وبمشاركة المصريين بالخارج في الحفاظ على التراث الحضاري كون المتحف في ولاية تعد من أهم الولايات الأمريكية، ومزارا عالميا لإبراز الفنانين وهواة جمع التحف القيمة.وتقدمت بالشكر والتقدير لكميل حليم وحرمه هدى، على إضافتهم القيمة للتراث الإنساني، معتبرة أن المتحف يعد