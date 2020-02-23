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مكرم تزور أول متحف عالمي للساعات أسسه مصري بشيكاغو

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥١ م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة - صورة أرشيفية
تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر بشيكاغو، وحرمه، متحف "حليم"، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2017 كأول متحف مصري تؤسسه عائلة كميل حليم رجل الأعمال المصري في شيكاغو، والذي يمتلئ بأجمل القطع التاريخية (من القرن 14 إلى 18) والنادرة والثمينة التي تم تجميعها من جميع أنحاء العالم خلال 30 عاما، كما استغرق بناء المتحف - المكون من 5 طوابق - 11 عاما بتصميم مصري خالص ليكون صرحا عالميا يعبر عن القدرات المصرية.
ومن جانبها، أعربت مكرم عن إعجابها بالمتحف وبمشاركة المصريين بالخارج في الحفاظ على التراث الحضاري كون المتحف في ولاية تعد من أهم الولايات الأمريكية، ومزارا عالميا لإبراز الفنانين وهواة جمع التحف القيمة.وتقدمت بالشكر والتقدير لكميل حليم وحرمه هدى، على إضافتهم القيمة للتراث الإنساني، معتبرة أن المتحف يعد
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اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
عمر- مروان- وزير- العدل (2)

وزير العدل: نعمل على 4 محاور لتطوير الشهر العقاري

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، لكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح، مضيفا أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، إذ يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، فيما يتضمن المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
الثروة-السمكية

«زراعة النواب» توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على 3 مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة, ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة كما جاءت بمشروع القانون، المتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
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«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات بالخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، وذلك بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، والصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لحل أزمة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، بالنص على جواز ندبهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجلت مناقشة مواد المشروع لجلسة أخرى، على أن تكون بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
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«كلم مصر» أول تطبيق إلكتروني لخدمة المصريين بالخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"، ويعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع المواطنين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة. من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بإطلاق التطبيق، قائلة إنه إضافة جديدة لوسائل الاتصال التي توفرها الوزارة من أجل المزيد من التواصل مع المصريين بالخارج.
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السلطات السعودية تحتجز عائلة مصرية خلال العمرة

تجرى وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالات مع السفارة والقنصلية المصرية بالسعودية، في قضية توقيف مواطن مصري ونجليه إثر مشادة مع الأمن السعودي، يأتي ذلك، بعدما تلقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، عددا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين، كانت تؤدي مناسك العمرة في السعودية، وتم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع عنصر أمني سعودي لدى عودة الأسرة من المناسك.
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نائب: القطاع المصرفي أساسي في النهوض بالصناعة

أشاد النائب طارق متولي، بمبادرات البنك المركزي الأخيرة والتي وصلت إلى ما يقرب من 231 مليار جنيه في قطاعات مختلفة أهمها الصناعة والسياحة والإسكان المتوسط، مضيفا أن المبادرة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة والبنك المركزي، تؤكد على أهمية تكاتف الأطراف كافة لتنشيط الصناعة المحلية وأن مبادرة الـ100 مليار جنيه ستلعب دورا هاما في تقليص البطالة، والتي نجحت مصر في تقليلها لمستوى 7.5% بعد أن وصلت في وقت إلى 13.4%، وأن القطاع المصرفي أتاح التمويل للشباب الذين يريدون الدخول للسوق بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة تلبي احتياجات السوق الداخلية.
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نائب: الحكومة حققت إنجازا كبيرا في تطوير العشوائيات

قال النائب خالد مشهور، إن ملف العشوائيات شهد إهمالا على مدار سنوات طويلة، وشكل تحديا في مجال الإسكان بشكل عام، إذ كانت تضم المدن المصرية نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالي الكتلة العمرانية، التي تنتشر في 226 مدينة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية.
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