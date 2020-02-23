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الحكومة التونسية من الأزمة الدستورية لازدواج الجنسية

ازدواج الجنسية لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء وضع الحكومة التونسية في مأزق، حيث إن القانون لا يتضمن نصوصًا صريحة تجبر أعضاء الحكومة على التخلي عن جنسيتهم الأجنبية
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٢ م
الرئيس التونسي والفخفاخ
الرئيس التونسي والفخفاخ
أثارت الحكومة التونسية قبل أن تنال ثقة البرلمان حالة من الجدل وتعرضت للكثير من الانتقادات نظرا لأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسية بلدهم الأساسية. وولدت الحكومة التونسية بعد الكثير من المفاوضات والشد والجذب طيلة فترة تكليف إلياس الفخفاخ إلى درجة تهديد رئيس الدولة بحل البرلمان إذا لم يتم تشكيل الحكومة والدخول في أزمة دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قبل حركة النهضة، إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات. والوزراء الذين شملتهم الانتقادات بسبب
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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.
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قيس والغنوشي

لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
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قيس والغنوشي

لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟

بعد حالة من الشد والجذب، أنهت تونس أزمة وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد في تاريخ البلاد بأنها أسوأ أزمة تعترض تاريخ البلاد منذ عقود، وهي تشكيل الحكومة الجديدة بعد تراجع حركة النهضة عن موقفها المتشدد، والتعجيل بإعلان الحكومة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة. وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد قدم مقترحا للحكومة الجديدة السبت الماضي، لكن حركة النهضة رفضت التشكيلة، وطلبت إجراء تغييرات للمشاركة، إلا أنها غيرت موقفها في اللحظات الأخيرة قبل عرض تشكيل الحكومة على البرلمان من أجل نيل الثقة.
الفخفاخ

بعد رفضها.. حركة النهضة التونسية تشارك في حكومة «الفخفاخ»

أعلنت حركة النهضة التونسية موافقة مكتبها التنفيذي على المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ، المكلف من قبل رئيس البلاد قيس سعيد، ودعوة كتلتها بالبرلمان إلى منح الثقة للحكومة، إذ جاء في بيان للحركة: «اتخذ هذا القرار بعد التعديلات الحاصلة في التشكيلة المقترحة باتجاه مزيد من التوازن، وتقديرا للظروف الإقليمية المعقدة والخطيرة خاصة في ليبيا، ونظرًا للأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة»، مضيفه: «أن الأوضاع الراهنة تستوجب التعجيل بتسيلم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة قادرة على إنفاذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وحتى تجنب الإنجراف إلى متاهة الجدل القانوني والتجاذبات المضرة بالوحدة الوطنية».
الفخفاخ

بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟

يبدو أن تونس على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، فبعد أن فشل الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل الحكومة خلال نوفمبر الماضي، في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات، نجد أن رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ ربما يواجه نفس المصير في نيل ثقة البرلمان نتيجة تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة. والسبت عرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و"حركة الشعب" و"حركة تحيا تونس" وعدد من الوزراء المستقلين.
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة

رسميا.. الفخفاخ يُعلن تشكيل الحكومة التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، مساء اليوم السبت، تشكيلة الحكومة الجديدة، إذ ضم التشكيل: «ثريا الجريبي الخميري، وزيرة للعدل، و هشام المشيشي، وزيرًا للداخلية، نور الدين الري، وزيرًا للخارجية، وغازي الشواشي وزيرا لأملاك الدولة، وعماد الحمامي، وزيرًا للنقل، وأنور معروف، وزيرًا للشؤون المحلية، ومنحب مرزوق وزيرًا للطاقة، ومحمد علي التومي وزيرًا للسياحة، وتولى محمد المسيليتني وزارة التجارة، والبيئة لشكري بلحسن، ولبنى الجريبي للاتصال، ومنصف السلستي للإسكان، أسامة الخريجي وزيرً الفلاحة، وصالح بن يوسف وزيرًا للصناعة.
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