الحكومة التونسية من الأزمة الدستورية لازدواج الجنسية

ازدواج الجنسية لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء وضع الحكومة التونسية في مأزق، حيث إن القانون لا يتضمن نصوصًا صريحة تجبر أعضاء الحكومة على التخلي عن جنسيتهم الأجنبية
أثارت الحكومة التونسية قبل أن تنال ثقة البرلمان حالة من الجدل وتعرضت للكثير من الانتقادات نظرا لأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسية بلدهم الأساسية.
وولدت الحكومة التونسية بعد الكثير من المفاوضات والشد والجذب طيلة فترة تكليف إلياس الفخفاخ إلى درجة تهديد رئيس الدولة بحل البرلمان إذا لم يتم تشكيل الحكومة والدخول في أزمة دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قبل حركة النهضة، إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات.
والوزراء الذين شملتهم الانتقادات بسبب
وتعيش تونس أزمة دستورية منذ نوفمبر الماضي، بعد تكليف الرئيس قيس سعيد لوزير الزراعة السابق، الحبيب الجملي، بتشكيل الوزارة، المرشح من قبل حركة النهضة، إلا أن هذا الترشيح لم يحل دون إسقاط النهضة لحكومة الجملي في يناير الماضي وعدم منحها الثقة، بعد شهرين من المفاوضات.
والوزراء الذين شملتهم الانتقادات بسبب جنسيتهم الثانية هم رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، ووزير الطاقة منجي مرزوق، وسليم العزابي وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، ولبنى الجريبي وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بلحاج، وكل هؤلاء يحملون إلى جانب جنسيتهم التونسية، جنسية فرنسا، باستثناء لطفي زيتون وزير الحكم المحلي، الذي يحمل الجنسية البريطانية.
لماذ تراجعت «نهضة تونس» عن موقفها من حكومة الفخفاخ؟
ورغم الجدل الكبير، إلا أنه في المقابل يلزم البند "74" من الدستور التونسي المترشحين لرئاسة الجمهورية بالتخلي عن جنسيتهم الثانية في حال فوزهم بالانتخابات وتضمينها في ملف الترشح.
وقبل ترشيح الفخفاخ أفادت العديد من التقارير أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان يميل إلى تعيين رئيس حكومة لا يحمل جنسية أجنبية إلا أن هذا لم يحدث.
وكان رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد قد اتهم بالتحايل، وتساءل مراقبون عن سبب إخفائه جنسيته الفرنسية طيلة السنوات الثلاث الماضية التي تقلد خلالها منصب رئيسة الحكومة.
وأخفى الشاهد جنسيته الفرنسية عند توليه الحكومة سنة 2016. ولم يكشف عنها إلا قبيل الانتخابات الرئاسية سنة 2019 حين قدم ترشحه، وذلك لأن الدستور يشترط التخلي عن أي جنسية أخرى لتولي مهام رئاسة الجمهورية.
قضية الجنسية المزدوجة لمسؤولي الدولة أثارت الصيف الماضي جدلا واسعا بين نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
وكان النائب سالم لبيض أول من أثار مسألة حمل مسؤولي الدولة لجنسية مزدوجة وعبر عن استغرابه من عدم أخذ المجلس بزمام المبادرة والتحرك إزاء مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن يوسف الشاهد الذي يضطلع بمهام رئيس الحكومة منذ 3 سنوات لم يتخل عن جنسيته الفرنسية بل إن الدولة الفرنسية هي من سحبت منه الجنسية نظرا لأن قوانينها تفرض ذلك، وفق تعبيره.
فيما قالت النائبة بالكتلة ذاتها سامية عبو، إن السلطات الفرنسية حذفت الولاء عن رئيس الحكومة ولم تسحب منه الجنسية.
يذكر أن نصف أعضاء حكومة الفخفاخ مستقلون بلا انتماء سياسي، ويشغلون الحقائب الكبرى مثل العدل والداخلية والخارجية والدفاع والمالية. في حين حصلت حركة النهضة على ست حقائب خدمية بالأساس، أما الباقون فهم ثلاثة للتيار الديمقراطي، حقيبتين لكل من تحيا تونس وحركة الشعب، وحقيبة واحدة لكل من حزب نداء تونس وكتلة الإصلاح الوطني.
بعد تعثر حكومة الفخفاخ.. هل تشهد تونس انتخابات مبكرة؟
ويبدو أن الأزمات التي تمر بها الحكومة التونسية ستستمر ولن تنتهي، ويبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة هو نيل ثقة البرلمان بـ109 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 217، وحدد البرلمان موعد منح الثقة لحكومة الفخفاخ، حيث سيصوت المجلس على منح الثقة لحكومة الفخاخ، يوم الأربعاء المقبل.
وفي حال فشل الفخفاخ في ذلك فإن للرئيس إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.