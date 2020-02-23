وزير القوي العاملة: لن نسمح بإهانة المصري في الخارج

تحرير:أحمد جاد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

صرح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوى العاملة. وقال سعفان، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العاملة المصرية في الخارج، إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت حد أدنى لمرتب العامل المصري في الخارج نتيجة لتدني الأجور في بعض الدول، مشيرا إلى أن الوزارة تشدد على ضرورة أن تكون العقود التي يتم الاتفاق عليها ما بين العامل وجهة العمل في الخارج، متضمونة هذا الحد الأدنى.ولفت إلى أن المشكلة الحقيقية هي عمل العامل المصري في المشروعات الصغيرة