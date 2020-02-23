سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بدمياط

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م

سرقة سيارات - تعبيرية

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وتركز نشاطهما الآثم على محافظتي دمياط والدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم تستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبطهما حال تستقلالهما سيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرامات - مجموعة من مفاتيح السيارات).بمواجهتهما

عقب تقنين الإجراءات تم تستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبطهما حال تستقلالهما سيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرامات - مجموعة من مفاتيح السيارات).



بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (5 وقائع سرقات سيارات) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، ومراكز شرطة الستامونى والمنزلة وشربين بالدقهلية)، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب تلك الوقائع خاصة بزوج شقيقة أحدهما، وإنفاقهما المبالغ المالية على متطالبتهما الشخصية.







