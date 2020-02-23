جريمة

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بدمياط

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٨ م
سرقة سيارات - تعبيرية
سرقة سيارات - تعبيرية
فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وتركز نشاطهما الآثم على محافظتي دمياط والدقهلية.
عقب تقنين الإجراءات تم تستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبطهما حال تستقلالهما سيارة ملاكى (مُبلغ بسرقتها) بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - سلاح أبيض - كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 جرامات - مجموعة من مفاتيح السيارات).بمواجهتهما
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل كفيف يشكو والديه

كشف بيان صحفي صادر عن قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تداوله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتلميذ بالمرحلة الإعدادية "كفيف" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية) تضرر خلاله من سوء معاملة والديه، وعدم رغبة والدته في إقامته معها عقب انفصالها عن والده، إذ تم التواصل مع التلميذ المذكور واستدعائه فقرر أنه كان يعتزم السفر إلى محافظة القاهرة للظهور على إحدى القنوات الفضائية وعرض شكواه.
بانجو (3)

الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
قضية-الرشوة (2)

تأييد السجن المشدد لرئيس الجمارك السابق بقضية الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد"، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد علي.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.
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قوات الشرطة - أرشيفية

دورية أمنية تحبط خطة «المشاغبين الثلاثة» في النزهة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة من خلال تكثسف المرورات بدوائر المراكز والأقسام، وأثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ربع نقل وبحوزتهم (طبنجة صوت- فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سنجة" - 7 نوافذ ألوميتال - 10 مقصات حديدية خاصة بأعمال البناء- كمية من الأفيزات البلاستيك- مفتاح عدة).
اختطاف-طفل

كشف ملابسات اختلاق سيدة اختطاف نجلها بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات اختلاق ربة منزل لواقعة تعرضها للسرقة واختطاف نجلها بالإسكندرية بعد بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء لستقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين استقلتا "التوك توك" صحبتها واصطحباها وقائد المركبة عنوة لفيلا.
تزوير-مستندات (3)

البرنت بـ1200 جنيه..كشف حيلة عصابة للتزوير بالدقهلية

قادت جهود البحث والتحري قوات الأمن بالدقهلية للإيقاع بعناصر تشكيل عصابي تخصصوا فى إيهام المواطنين بقدرتهم على إنهاء مصالحهم فى مجال الأحوال المدنية، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مثبت بها مهن مزورة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية مزاولة مسجل خطر تزوير ونصب، أعمال الوساطة والسمسرة، واستقطاب راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى مُثبت بها مهن مزورة مخالفة لحقيقة مهنهم بموجب برنتات تأمينات مزورة بقصد السفر للخارج.
المتهمين (1)

بـ«طبنجة وورق جرائد».. عاطلان ينتحلان صفة رجال شرطة

ألقى ضباط مباحث العاصمة القبض على متهمين اثنين تخصصا في ممارسة أعمال النصب على المواطنين، إذ تبلغ لقسم شرطة الزيتون من مقاول يحمل جنسية دولة عربية بأنه حال سيره بدائرة القسم استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) يستقلان سيارة، وقاما بإيهامه بأنهما من رجال شرطة، واطلعا على تحقيق شخصيته واصطحباه داخل السيارة المشار إليها، واستوليا منه على 5 آلاف جنيه و5 آلاف عملات أجنبية، ووضعاها داخل مظروف، ثم أجبراه على النزول من السيارة، وعقب انصرافهما اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوي بعض قصاصات ورق الجرائد، ولاذا بالفرار.
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