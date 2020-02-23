الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٩ م

بانجو

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع العام أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته (طبنجة - 12طلقة نارية من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 90 كيلو جراما - مبلغ مالى).بمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع العام أسفرت عن ضبطه حال استقلاله سيارة ربع نقل وبحوزته (طبنجة - 12طلقة نارية من ذات العيار - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 90 كيلو جراما - مبلغ مالى).



بمواجهته اعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج. وتم تحرير المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم إلى النيابة العامة للتحقيق.



