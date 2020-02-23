جريمة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل كفيف يشكو والديه

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
كشف بيان صحفي صادر عن قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تداوله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتلميذ بالمرحلة الإعدادية "كفيف" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية) تضرر خلاله من سوء معاملة والديه، وعدم رغبة والدته في إقامته معها عقب انفصالها عن والده، إذ تم التواصل مع التلميذ المذكور واستدعائه فقرر أنه كان يعتزم السفر إلى محافظة القاهرة للظهور على إحدى القنوات الفضائية وعرض شكواه.
أضاف الطفل الكفيف أنه في أثناء تواجده بمحطة السكك الحديدية بأبو كبير تقابل مع أحد الأشخاص دفعه لتسجيل مقطع الفيديو المُشار إليه، وتحريضه على الادعاء بسوء معاملة والديه له، لافتا إلى أنه يعيش رفقة عائلته بصورة طبيعية.باستدعاء كل من (والد، ووالدة الطفل) وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما، وأقر والد الطفل بأن
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بانجو (3)

الشرطة تضبط 90 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر بدمياط وبحوزته 90 كيلو جراما من مخدر البانجو في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، إذ أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (مسجل شقى خطر - سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات ، سرقة بالإكراه" - مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية) بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
سرقة-سيارات

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بدمياط

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وتركز نشاطهما الآثم على محافظتي دمياط والدقهلية.
قضية-الرشوة (2)

تأييد السجن المشدد لرئيس الجمارك السابق بقضية الرشوة

رفضت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن رئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على حكم معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد"، وقضت بتأييد الحكم الصادر ضده. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت، في أبريل الماضي، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية، وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد علي.
حادث تصادم سيارتين بالبحيرة (10)

مصرع سيدتين وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الأحد، حادث تصادم بين 4 سيارات؛ ما أسفر عن مصرع سيدتين، وإصابة 10 أشخاص، معظمهم من محافظة سوهاج، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز بنى مزار، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين. وانتقلت قوات الأمن و7 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن معظم الضحايا والمصابين من محافظة سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي.
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وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
الألعاب-النارية

«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
احباط تهريب 610 عملة أثرية بمطار برج العرب

ضبط 975 عملة أثرية بحوزة نجار في الشرقية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة القطع الأثرية، والعمل على ملاحقة وضبط القائمين بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وأكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (نجار - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "إيصال أمانة") بحيازة قطع أثرية، وتردده على دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية لعرضها للبيع.
اقراص-مخدرة (2)

كواليس مداهمة مصنع ترامادول في الشرقية

نجحت أجهزة الأمنية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى بمحافظة الشرقية؛ لقيامهم بتصنيع وترويج العقاقير المخدرة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام أربعة أشخاص (صيدلى – موظف بشركة تغليف مستحضرات طبية – عامل بصيدلية – موظف بشركة صناعات دوائية، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال التصنيع والاتجار بالعقاقير المخدرة خاصة عقار الترامادول وترويجه على عملائهم متخذين صيدلية بمركز فاقوس مسرحاً لنشاطهم.
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