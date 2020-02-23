الداخلية تكشف ملابسات فيديو طفل كفيف يشكو والديه

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٣ م

وزارة الداخلية

كشف بيان صحفي صادر عن قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، ملابسات مقطع فيديو تداوله كثيرون على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لتلميذ بالمرحلة الإعدادية "كفيف" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية) تضرر خلاله من سوء معاملة والديه، وعدم رغبة والدته في إقامته معها عقب انفصالها عن والده، إذ تم التواصل مع التلميذ المذكور واستدعائه فقرر أنه كان يعتزم السفر إلى محافظة القاهرة للظهور على إحدى القنوات الفضائية وعرض شكواه.

أضاف الطفل الكفيف أنه في أثناء تواجده بمحطة السكك الحديدية بأبو كبير تقابل مع أحد الأشخاص دفعه لتسجيل مقطع الفيديو المُشار إليه، وتحريضه على الادعاء بسوء معاملة والديه له، لافتا إلى أنه يعيش رفقة عائلته بصورة طبيعية.باستدعاء كل من (والد، ووالدة الطفل) وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما، وأقر والد الطفل بأن





أضاف الطفل الكفيف أنه في أثناء تواجده بمحطة السكك الحديدية بأبو كبير تقابل مع أحد الأشخاص دفعه لتسجيل مقطع الفيديو المُشار إليه، وتحريضه على الادعاء بسوء معاملة والديه له، لافتا إلى أنه يعيش رفقة عائلته بصورة طبيعية.



باستدعاء كل من (والد، ووالدة الطفل) وسؤالهما أنكرا ما نسب إليهما، وأقر والد الطفل بأن نجله دائم الخروج من المنزل، كما أضافت والدته بإقامة نجلها برفقتها عقب إنفصالها عن والده.



واستدعت الشرطة مصور الفيديو المشار إليه، وأفاد أنه فوجىء بتواجد بالطفل بمحطة قطارات أبوكبير فى وقت متأخر من الليل، وتصويره مقطع الفيديو وبثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصد المساعدة فى إعادة الطفل إلى أهليته.







