«زراعة النواب» توافق على موازنة جهاز تنمية البحيرات

تحرير:أحمد جاد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٢ م

الثروة السمكية - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، على 7 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، بعدما سبق ووافقت على 3 مواد في اجتماعات سابقة، ليصل عدد المواد التي وافقت عليها اللجنة بمشروع القانون إلى 10 مواد من إجمالي مواد القانون البالغ 69 مادة, ووافقت اللجنة على نص المادة الرابعة كما جاءت بمشروع القانون، المتعلقة باختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووافقت أيضا على المادة الخامسة كما جاءت بمشروع القانون، والمتعلقة باجراءات عقد اجتماعات مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات، وكذلك المادة السادسة، المتعلقة بتمثيل المدير التنفيذي للجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير.كما وافقت اللجنة على المادة السابعة، كما جاءت بمشروع القانون، والتي تنص على ان يكون