وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

تحرير:أحمد جاد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٧ م

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة - صورة أرشيفية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".

وأضاف صبحي، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "هناك مبادرة أخرى للابتكار الهدف منها توفير فرص عمل للشباب"، متابعا: "هناك قاعدة رئيسية تنتهجها الوزارة حاليا تقوم على أن كل 60 سنت ينفق للصحة العامة من خلال الرياضة توفر 100 دولار".وذكر: "نحن لا نعلل بقلة المواردا، ونسعى لتدوير