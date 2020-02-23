وقعت شراكة مع فيزا.. نون تكشف خطة تطوير أعمالها بمصر

شركة نون للتجارة الإلكترونية أحدث الوافدين للسوق المصري تمتلك 13 مركز شحن على مستوى الجمهورية في مصر تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية وتستهدف زيادة النسبة إلي 85%

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م

وقعت شركة نون المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، شراكة مع شركة فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية، للتسهيل على عملائها، وقال مصطفي هنداوي مدير الشركة في مصر، إن «نون» بدأت عملها في الإمارات خلال سبتمبر 2017، ثم دخلت السوق السعودية في ديسمبر من العام ذاته، وأن حجم استثمارات الشركة يصل لمليار دولار في الأسواق الثلاثة. وأوضح هنداوي خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الأحد، أن نون بدأت نشاطها في مصر خلال فبراير 2019، لافتًا إلي أن نون تستحوذ علي الحصة السوقية الأكبر من مبيعات التجارة الإلكترونية في كلا من السعوديه والإمارات.

وأكد أن نون تراهن علي تقديم خدمات قيمة مضافة في مصر تتمثل في سهولة استخدام منصتها والشحن السريع، موضحًا أن الشركة تمتلك حاليا 13 مركز شحن علي مستوي الجمهورية في مصر تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية وتستهدف زيادة النسبة إلي 85% . واضاف أن الشركة لا تتعامل مع العارضين الذين لا يمتلكون سجلات تجارية وبطاقة

وأكد أن نون تراهن علي تقديم خدمات قيمة مضافة في مصر تتمثل في سهولة استخدام منصتها والشحن السريع، موضحًا أن الشركة تمتلك حاليا 13 مركز شحن علي مستوي الجمهورية في مصر تغطي 75% من إجمالي الشحنات الحالية وتستهدف زيادة النسبة إلي 85% .

واضاف أن الشركة لا تتعامل مع العارضين الذين لا يمتلكون سجلات تجارية وبطاقة ضريبية، منوها أن منصة نون تضم حاليا 700 الف منتج و 500 علامة تجارية.



ولفت إلي أن موقع نون يضم اقسام الالكترونيات وأدوات المنزل والمطبخ والأزياء والبقالة، مشيرا إلي أن الأزياء والالكترونيات من أكثر المنتجات طلبا من قبل المصريين.



وذكر أن الدفع الرقمي علي المنصة يستحوذ علي 20% إلي 25% من إجمالي المعاملات، مشيرا إلي أن التجارة الإلكترونية في مصر تمثل أقل من 2% من مبيعات التجزئة.



وأوضح أن الشركة تستهدف توصيل 85% من شحناتها ذاتيا خلال العام الجاري، لافتًا إلى أنها تقوم بشحن 75% من منتجاتها داخليا، وتعتمد بنسبة 25% على شركة «أرامكس» باعتبارها شركة شقيقة.



وأضاف أن الشركة تمتلك 13 نقطة شحن تغطي جميع المحافظات، موضحا إنها تمتلك مخزنين للاحتفاظ ببعض المنتجات، وتلك المنتجات في المخازن يتم توصيلها خلال يوم واحد.

وتعليقًا على الشراكة بين فيزا ونون.كوم، يقول هنداوي المدير العام لشركة نون مصر: "تلتزم شركة نون بدعم مستخدميها بأفضل العروض على مدار العام، وقد أقدمنا على التعاون مع فيزا، الشركة الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر لتقديم خصومات حصرية على مشتريات حامليّ بطاقات فيزا من نون.كوم بهدف تعزيز الإقبال على الدفع الإلكتروني، حيث أنها أحد أهم أهدافنا الاستراتيجية حاليًا، ونثق تمامَا بأن هذه الشراكة هي خطوة مساعدة في الوصول لهذا الهدف".

ويؤكد هنداوي: "نسعى لأن نلعب دورًا محوريًا في تعزيز مساعي الدولة للتحول إلى الدفع الرقمي، مقارنة بالدفع نقدًا، ونؤمن أن الدفع الإلكتروني هو وسيلة الدفع الأكثر أمانًا وثقة، إذ يوفر تجربة تسوق أكثر سهولة، ومن ثم فإن مثل تلك الشراكات تصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى".

من جانبه صرح أحمد جابر، المدير العام لشركة فيزا بشمال أفريقيا: "نحن سعداء بالتعاون مع نون.كوم، ونهدف من شراكتنا توفير أفضل وأسهل تجربة تسوق ممكنة لحاملي بطاقات فيزا في مصر. وهذا العرض يمثل جزءاً من جهود فيزا لتشجيع المستخدمين المقبلين على التسوق الإلكتروني لاستخدام طرق الدفع الالكتروني من جهة، ويسّلط الضوء على دعم شركة فيزا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط من جهة أخرى".

ووفقاً لدراسة Cashless Cities التي أعدها Roubini ThoughtlLab بتكليف من فيزا، أن استخدام وسائل الدفع الالكتروني تساعد في تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية.

ففي مدينة مثل القاهرة، يمكن للنمو الاقتصادي السنوي المباشر الناتج عن الدفع الإلكتروني أن يساهم بنسبة تصل إلى 3.5% من الناتج الإجمالي المحلي.

وتهدف اتفاقية الشراكة تقديم خصومات إضافية للمنتجات المتاحة على منصة نون لصالح حاملي بطاقات فيزا الإئتمانية أو بطاقات الخصم المباشر.

ويمكن لمستخدمي موقع/ تطبيق نون.كوم ممن يحملون بطاقات فيزا الاستفادة بالخصم بحد أقصى 150 جنيه بدايةً من نهاية فبراير الجاري ولمدة شهر، ويتاح لكل مشتري من نون.كوم الاستفادة من الخصم مرة واحدة على كل بطاقة لفيزا، علماً أنه من يحملون أكثر من بطاقة سيمكنهم الاستفادة من أكثر من خصم.