لفقدان الوزن.. حضر الشكشوكة باللحم في المنزل

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

فوائد الشكشوكة

نحاول دائمًا البحث عن أطعمة مختلفة لتحضيرها بالمنزل، ومن بين الأكلات الشهيرة "الشكشوكة"، تتميز هذه الأكلة المصرية بعدة فوائد، من بينها فقدان الوزن، والمساعدة في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، وتعزز أيضًا من المناعة، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على معدلات عالية من البروتينات والمغذيات النباتية والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وفيتامين A،C،B6 التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، ولكن هل تناولت الشكشوكة باللحم؟ تعتبر طبق مثالي للرجيم.

لتحضير طبق شهي من الشكشوكة باللحم المفروم، عليك أولًا بالتعرف على المكونات الصحية: -4بيضات -ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة -حبة فلفل رومي مقطع -نصف كوب من عصير الطماطم --حبة بصل مفروم -4 فصوص من الثوم -ملعقة صغيرة من الكمون -نصف ملعقة صغيرة من الملح -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة