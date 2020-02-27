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لفقدان الوزن.. حضر الشكشوكة باللحم في المنزل

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الشكشوكة
فوائد الشكشوكة
نحاول دائمًا البحث عن أطعمة مختلفة لتحضيرها بالمنزل، ومن بين الأكلات الشهيرة "الشكشوكة"، تتميز هذه الأكلة المصرية بعدة فوائد، من بينها فقدان الوزن، والمساعدة في التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك، وتعزز أيضًا من المناعة، وبالنسبة للقيمة الغذائية، تحتوي على معدلات عالية من البروتينات والمغذيات النباتية والبوتاسيوم والألياف الغذائية، وفيتامين A،C،B6 التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، ولكن هل تناولت الشكشوكة باللحم؟ تعتبر طبق مثالي للرجيم.
لتحضير طبق شهي من الشكشوكة باللحم المفروم، عليك أولًا بالتعرف على المكونات الصحية: -4بيضات  -ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة -حبة فلفل رومي مقطع -نصف كوب من عصير الطماطم --حبة بصل مفروم  -4 فصوص من الثوم  -ملعقة صغيرة من الكمون  -نصف ملعقة صغيرة من الملح -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود طريقة
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جلاش-السجق

حضر السجق بأفضل الطرق.. أيهم صحي أكثر؟

يعتبر السجق من الأطباق الرئيسية في العديد من الدول حول العالم، كما أنه يصنع من اللحم البقري مع إضافة الملح والتوابل ونكهات أخرى، كما أنه ربما يحتوي على الحشو مثل الحبوب الكاملة وفتات الخبز. ومن المثير للاهتمام، أن الطريقة التي يتم طهي السجق بها تغير تركيبته الغذائية، مما يعني أن بعض تقنيات الطهي أفضل لصحتك من غيرها، كما قد تزيد الطرق الأخرى من تعرضك للمركبات السامة، لذا قد تتساءل عن أفضل الطرق لإعداد هذا الطبق الشهي، تعرف على جميعها حسبما ذكر موقع Healthline.
المدلعة

كنافة وبسبوسة وكريمة.. حضري "المدلعة" في المنزل

توجد أنواع متنوعة من الحلويات، وفي كل يوم يحاول خبراء الطبخ والتغذية، البحث عن أنواع جديدة، على سبيل المثال، حظيت حلوى قدرة قادر على شعبية كبيرة، في كثير من البلاد العربية، ولكن هل سمعت في مرة عن حلوى المدلعة، قد يكون اسمها مضحك، ولكن الذي لا تعرفه إنها تتميز بمذاق رائع، يمكنك صنعها بدلًا من التورت والكيك، فالطهي يحتاج دائمًا إلى التنويع، والابتكار، وتعتبر طنطا هي أول بلد تباع فيها المدلعة، وسميت بهذا الاسم، لأنها تتكون من عدة طبقات، فعليك بتحضيرها في المنزل.
بطاطس مقلية

البطاطس طعام الكبار والصغار.. اطبخيها بدون زيت

البطاطس المحمرة تعد أحد الأطعمة التي يمكنك تناولها في أي وقت، ويستخدمها العديد من الأشخاص كسناك بين الوجبات الرئيسية، فالجميع لا يستطيع مقاومة البطاطس بالكاتشب والمايونيز، خاصة الأطفال، فهى تعد الوجبة الأساسية بالنسبة لهم، ولكي تكون صحية لجميع الأشخاص، لا بد من التخلص من الزيت المهدرج، والبحث عن طريقة صحية تجعل البطاطس صحية من جانب، ومن جانب آخر يكون طهيها مثل المطاعم، ليتشجع طفلك على استهلاكها، ويتوقف عن تناول الشيبسي المُصنع، الذي قد يكون منتهي الصلاحية.
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الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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