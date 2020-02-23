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«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

يقول سونغ وان ميونغ، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط: إن الإبتكار يمثل الابتكار حجر الزاوية الذي نستند إليه ويمكننا من تقديم حلول متطورة تقنياً
تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م
Samsung Lifestyle TV The Sero 04
Samsung Lifestyle TV The Sero 04
استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.
وتم تعريف المشاركين في المنتدى بأحدث الابتكارات الجديدة في عالم الهواتف المحمولة التي تم تكييفها بشكل مثالي مع التقنيات الناشئة الجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى جانب أحدث الابتكارات في مجال شاشات العرض بدقة8K والأجهزة المنزلية الرقمية القابلة للتخصيص بما يتناسب مع نمط الحياة العصري.وقال
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سامسونج

بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.
العبار-رئيس-شركة-نون

وقعت شراكة مع فيزا.. نون تكشف خطة تطوير أعمالها بمصر

وقعت شركة نون المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، شراكة مع شركة فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية، للتسهيل على عملائها، وقال مصطفي هنداوي مدير الشركة في مصر، إن «نون» بدأت عملها في الإمارات خلال سبتمبر 2017، ثم دخلت السوق السعودية في ديسمبر من العام ذاته، وأن حجم استثمارات الشركة يصل لمليار دولار في الأسواق الثلاثة. وأوضح هنداوي خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الأحد، أن نون بدأت نشاطها في مصر خلال فبراير 2019، لافتًا إلي أن نون تستحوذ علي الحصة السوقية الأكبر من مبيعات التجارة الإلكترونية في كلا من السعوديه والإمارات.
جوجل

جوجل تكشف سبب حذف تطبيقاتها من هواتف هواوي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية لخدمة البحث على الإنترنت، سبب حذف خدماتها وتطبيقاتها المعتادة من النماذج الجديدة لهواتف هواوي، قائلة إن ذلك يعود ببساطة إلى عدم قدرتها قانونيا على التصديق على هذه الهواتف بسبب الحظر الأمريكي. وحذر المدير القانوني لنظام آندرويد تريستان أوتروسكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، من مخاطر أمنية، في حال حدوث عمليات تلاعب، في الأجهزة أو عبر تنزيل تطبيقات بديلة.
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