«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

يقول سونغ وان ميونغ، رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط: إن الإبتكار يمثل الابتكار حجر الزاوية الذي نستند إليه ويمكننا من تقديم حلول متطورة تقنياً

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٨ م

Samsung Lifestyle TV The Sero 04

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.

وتم تعريف المشاركين في المنتدى بأحدث الابتكارات الجديدة في عالم الهواتف المحمولة التي تم تكييفها بشكل مثالي مع التقنيات الناشئة الجديدة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي إلى جانب أحدث الابتكارات في مجال شاشات العرض بدقة8K والأجهزة المنزلية الرقمية القابلة للتخصيص بما يتناسب مع نمط الحياة العصري.وقال