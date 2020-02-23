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بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م
سامسونج
سامسونج
أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.
وقال المتحدث الرسمي لفيسبوك: “حرصا على صحة وسلامة موظفينا، وكذلك شركائنا من المطورين ومجتمع GDC، فلن تحضر فيسبوك مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام بسبب تطور المخاطر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.”وقالت فيسبوك أنها ستعلن عن منتجاتها، والتي كان من المقرر الكشف عنها خلال المؤتمر، في مقاطع فيديو عبر الإنترنت،
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«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

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«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.
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