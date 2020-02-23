بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٩ م

سامسونج

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.

وقال المتحدث الرسمي لفيسبوك: “حرصا على صحة وسلامة موظفينا، وكذلك شركائنا من المطورين ومجتمع GDC، فلن تحضر فيسبوك مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام بسبب تطور المخاطر الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.”وقالت فيسبوك أنها ستعلن عن منتجاتها، والتي كان من المقرر الكشف عنها خلال المؤتمر، في مقاطع فيديو عبر الإنترنت،