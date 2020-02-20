تقرير لسيسكو يكشف مستقبل الإنترنت ومصير الجيل الخامس

بحسب تقرير سيسكو.. بحلول عام 2023، سيتراوح متوسط سرعة النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 9.7 ميجابت في الثانية إلى 41.2 ميجابت في الثانية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م

وفقًا لتقرير سيسكو السنوي الجديد للإنترنت، ستدعم شبكة الجيل الخامس أكثر من 10? من اتصالات الهاتف المحمول في العالم بحلول عام 2023. وسيبلغ متوسط سرعة الجيل الخامس 575 ميجابت في الثانية ، أو أسرع 13 مرة من متوسط اتصال الهاتف المحمول. بفضل إمكانات الأداء المتقدمة، ستوفر شبكة الجيل الخامس 5G بنية تحتية أكثر ديناميكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية ونظم الرعاية الصحية الرقمية وتقنية الفيديو 360 درجة وغيرها.

على مدار الخمسين عامًا الماضية، تظهر تقنية جديدة للهواتف المحمولة كل عِقد بالإضافة إلى أحدث الابتكارات. حيث تطورت متطلبات النطاق الترددي من المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولًا إلى تقنية الفيديو فائق الدقة (UHD) ومجموعة متنوعة من تطبيقات الواقع الافتراضي (VR) الواقع المعزز (AR). يواصل المستهلكون

على مدار الخمسين عامًا الماضية، تظهر تقنية جديدة للهواتف المحمولة كل عِقد بالإضافة إلى أحدث الابتكارات. حيث تطورت متطلبات النطاق الترددي من المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولًا إلى تقنية الفيديو فائق الدقة (UHD) ومجموعة متنوعة من تطبيقات الواقع الافتراضي (VR) الواقع المعزز (AR).

يواصل المستهلكون والمستخدمون في مجال الأعمال في جميع أنحاء العالم إثارة مطالب وتوقعات جديدة لشبكات المحمول. ويبرز هذا الاتجاه السائد واضحًا من خلال الاعتماد على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها. حيث تقوم شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الفيديو والتنزيلات وإنتاجية قطاع الأعمال والتجارة الإلكترونية والألعاب بزيادة النمو المستمر في تطبيقات الأجهزة المحمولة حيث سيتم تنزيل ما يقرب من 300 مليار تطبيق بحلول عام 2023.



ومن جانبه قال رولاند أكرا، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في سيسكو "ما اكتشفناه خلال بحثنا هو الارتفاع المستمر في عدد مستخدمي الإنترنت والأجهزة والاتصالات، وزيادة الطلب على الشبكة أكثر مما كنا نتوقع. وتساعد الأفكار والمعارف التي اكتسبها تقريرنا السنوي للإنترنت في مساعدة الشركات العالمية والحكومات ومقدمي الخدمات على إعداد وتأمين شبكات من أجل النمو المستمر في الاتصالات والتطبيقات. سيكون التخطيط الاستراتيجي والشراكات ضروريًا لجميع المؤسسات للاستفادة من ابتكاراتهم واستثماراتهم التكنولوجية".



على الرغم من أن الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت تُعد ظاهرة عالمية، فقد لاحظنا عدة اختلافات في بعض المناطق. تعُد أمريكا الشمالية هي أكبر منطقة من حيث عدد مستخدمي الإنترنت وتليها (أوروبا الغربية) خلال فترة التنبؤ، إلا انه من المتوقع حدوث أسرع نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (وسيصل معدل النمو السنوي المركب 10% خلال الفترة من 2018 إلى 2023)





أبرز ملامح تقرير سيسكو السنوي للإنترنت (2018 - 2023)



يتناول تقرير سيسكو السنوي للإنترنت شبكات المحمول والواي فاي وشبكات النطاق العريض الثابتة بجانب توقعات كمية حول نمو عدد المستخدمين والأجهزة والاتصالات بالإضافة إلى أداء الشبكة والاتجاهات ذات الصلة على مدار خمس سنوات (2018-2023).



1- التوقعات العالمية لمستخدمي الهاتف المحمول والإنترنت بحلول عام 2023



أكثر من 70% من سكان العالم (5.7 مليار شخص) متصلين بواسطة المحمول (2G أو 3G أو 4G أو 5G)



سيمثل مستخدمي الإنترنت 66% من سكان العالم (5.3 مليار شخص).



بحلول عام 2023 ، سيصل عدد مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 611 مليون مستخدم (أي 35% من سكان المنطقة) ، مقارنة بـ 381 مليون مستخدم في عام 2018 (أي 24% من سكان المنطقة).



بحلول عام 2023، سيصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1.0 مليار مستخدم (أي 57 % من سكان المنطقة)، مقارنة بـ 827 مليون مستخدم في عام 2018 (أي 53 % من سكان المنطقة).



2- التوقعات الخاصة بالأجهزة والاتصالات على الصعيد العالمي بحلول عام 2023



سيبلغ معدل الأجهزة المتصلة بالشبكة/ الاتصالات 3.6 جهاز لكل فرد وحوالي 10 أجهزة واتصالات لكل أسرة.



ما يقرب من نصف (47 ?) من جميع الأجهزة والاتصالات ستكون مزودة بخاصية الفيديو.



سوف تمثل اتصالات الآلة إلى آلة (M2M) والتي تدعم مجموعة واسعة من تطبيقات إنترنت الأشياء حوالي 50 ? (14.7 مليار) من إجمالي الأجهزة والاتصالات على الصعيد العالمي.



بحلول عام 2023، سيبلغ معدل الأجهزة بالشبكة/ الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2.6 مليار جهاز، بالمقارنة بـ 1.7 مليار جهاز في عام 2018.



3- التوقعات الخاصة بالمحمول على الصعيد العالمي بحلول عام 2023



ستكون 45 ? من جميع الأجهزة متصلة بشبكة المحمول (الجيل الثالث وما قبله، والجيل الرابع والخامس والشبكات الواسعة منخفضة استهلاك الطاقة LPWA، و 55 ? من الأجهزة ستكون متصلة سلكيًا أو عبر الـ Wi-Fi.



ستمثل اتصالات الجيل الخامس 10.6% من إجمالي اتصالات المحمول، مقارنة بـ 0.0 ? في عام 2018.



وبحلول عام 2023، ستمثل اتصالات الشبكات الواسعة منخفضة استهلاك الطاقة LPWA على الصعيد العالمي 14.4? من إجمالي اتصالات المحمول، مقارنةً بنسبة 2.5? في عام 2018.



وبحلول عام 2023، ستصل نسبة جميع الأجهزة المتصلة بشبكة المحمول إلى 75%، و 25 ? من الأجهزة ستكون متصلة سلكيًا أو عبر الـ Wi-Fi في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



4. التوقعات الخاصة بالـ Wi-Fi على الصعيد العالمي بحلول عام 2023



سيزداد عدد النقاط الساخنة لشبكة Wi-Fi العالمية بأربعة أضعاف من 2018 إلى 2023. سيكون هناك ما يقرب من 628 مليون نقطة ساخنة عامة لشبكة Wi-Fi على الصعيد العالمي، مقارنة بـ 169 مليون في 2018.



سينمو عدد النقاط الساخنة لشبكة Wi-Fi6 على الصعيد العالمي بمعدل 13 ضعفًا من عام 2020 إلى عام 2023 وستمثل 11? من إجمالي النقاط الساخنة بشبكة Wi-Fi العامة.



5. التوقعات الخاصة بأداء الشبكة العالمية (المحمول و Wi-Fi والنطاق العريض) بحلول عام 2023



سيرتفع متوسط سرعات الاتصال بالمحمول على الصعيد العالمي بأكثر من ثلاثة أضعاف من 13 ميجابت في الثانية (2018) إلى 44 ميجابت في الثانية (2023).



سيتضاعف متوسط سرعات الاتصال بشبكة Wi-Fi على الصعيد العالمي بثلاثة أضعاف، من 30 ميجابت في الثانية (2018) إلى 92 ميجابت في الثانية (2023).



سيتضاعف متوسط سرعات النطاق العريض على الصعيد العالمي بأكثر من الضعف، من 46 ميجابايت في الثانية (2018) إلى 110 ميجابت في الثانية (2023).



بحلول عام 2023، سيتضاعف متوسط سرعات النطاق العريض في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 41.2 ميجابت في الثانية، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 4.2 أضعاف مقارنة بعام 2018 (9.7 ميجابت في الثانية).



بحلول عام 2023، سيرتفع متوسط سرعات الاتصال بالمحمول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 24.8 ميجابت في الثانية، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 3.6 أضعاف مقارنة 2018 (6.9 ميجابت في الثانية)



بحلول عام 2023، ستصل سرعات الاتصال بشبكة Wi-Fi في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 26 ميجابت في الثانية، وهو ما يمثل نمواً بمعدل 3.7 أضعاف مقارنة 2018 (7.0 ميجابت في الثانية)



6. إتجاهات الأمن السيبراني العالمية في 2018-2019

على الصعيد العالمي، زاد معدل هجمات الحجب من الخدمة DDoS بنسبة 39?.

على الصعيد العالمي، زادت ذروة الهجوم بنسبة 63?.

وصل متوسط هجمات الحجب من الخدمة DDoS إلى 1 جيجابت في الثانية (23? من الهجمات أسرع من 1 جيجابت في الثانية) ونمت نسبة الهجمات التي تتراوح بين 100 جيجابت في الثانية و 400 جيجابت في الثانية بـ 776%.

