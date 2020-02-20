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تقرير لسيسكو يكشف مستقبل الإنترنت ومصير الجيل الخامس

بحسب تقرير سيسكو.. بحلول عام 2023، سيتراوح متوسط سرعة النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من 9.7 ميجابت في الثانية إلى 41.2 ميجابت في الثانية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٠ م
سيسكو
سيسكو
وفقًا لتقرير سيسكو السنوي الجديد للإنترنت، ستدعم شبكة الجيل الخامس أكثر من 10? من اتصالات الهاتف المحمول في العالم بحلول عام 2023. وسيبلغ متوسط سرعة الجيل الخامس 575 ميجابت في الثانية ، أو أسرع 13 مرة من متوسط اتصال الهاتف المحمول. بفضل إمكانات الأداء المتقدمة، ستوفر شبكة الجيل الخامس 5G بنية تحتية أكثر ديناميكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة والمدن الذكية ونظم الرعاية الصحية الرقمية وتقنية الفيديو 360 درجة وغيرها.
على مدار الخمسين عامًا الماضية، تظهر تقنية جديدة للهواتف المحمولة كل عِقد بالإضافة إلى أحدث الابتكارات. حيث تطورت متطلبات النطاق الترددي من المكالمات الصوتية والرسائل النصية وصولًا إلى تقنية الفيديو فائق الدقة (UHD) ومجموعة متنوعة من تطبيقات الواقع الافتراضي (VR) الواقع المعزز (AR). يواصل المستهلكون
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سامسونج

بسبب كورونا.. تعطل أعمال سامسونج وسوني وفيسبوك

أعلنت شركة سوني Sony انسحابها من مؤتمر مطوري الألعاب GDC 2020، والمقرر انعقاده في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية الشهر المقبل، بسبب المخاوف من فيروس كورونا. وقالت سوني: “لقد اتخذنا قرارا صعبا بإلغاء مشاركتنا في مؤتمر مطوري الألعاب هذا العام، بسبب المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا. نشعر بخيبة الأمل لإلغاء مشاركتنا، لكننا نهتم بصحة وسلامة العاملين لدينا والحاضرين للمؤتمر، ونتطلع للمشاركة في المؤتمر في المستقبل”. وكذلك، أعلنت فيسبوك Facebook عن انسحابها هي الأخرى من المشاركة في مؤتمر مطوري الألعاب.
Samsung Lifestyle TV The Sero 04

«سامسونج» تكشف أحدث ابتكاراتها للشاشات وأجهزة المنزل

استعرضت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، تشكيلة جديدة من أحدث ابتكاراتها في مجال شاشات التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية وذلك خلال فعاليات منتداها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه هذا العام في مالطا، وعرضت سامسونج فلسفتها الخاصة بـ"عصر التجربة" الذي بشّر به الرئيس والمدير التنفيذي لقسم الإلكترونيات الاستهلاكية في الشركة هيون سوك كيم، الرئيس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في وقت سابق من هذا العام.
العبار-رئيس-شركة-نون

وقعت شراكة مع فيزا.. نون تكشف خطة تطوير أعمالها بمصر

وقعت شركة نون المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، شراكة مع شركة فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية، للتسهيل على عملائها، وقال مصطفي هنداوي مدير الشركة في مصر، إن «نون» بدأت عملها في الإمارات خلال سبتمبر 2017، ثم دخلت السوق السعودية في ديسمبر من العام ذاته، وأن حجم استثمارات الشركة يصل لمليار دولار في الأسواق الثلاثة. وأوضح هنداوي خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الشركة اليوم الأحد، أن نون بدأت نشاطها في مصر خلال فبراير 2019، لافتًا إلي أن نون تستحوذ علي الحصة السوقية الأكبر من مبيعات التجارة الإلكترونية في كلا من السعوديه والإمارات.
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