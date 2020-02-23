سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لهذه الأسباب بنك مصر يخطط لاقتراض 250 مليون دولار

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٣ م
رئيس بنك مصر
رئيس بنك مصر
محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى إلى اقتراض 250 مليون دولار من مقرضين دوليين هذا العام، لتساعد البنك في خطته للتوسع بثلاثة بلدان أفريقية لأول مرة. وقال الإتربي، اليوم الأحد، لوكالة بلومبرج، إن البنك سيستخدم القرض أيضًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وبحسب الوكالة، يتوقع البنك سيولة إضافية عندما يبيع حصة من بنك القاهرة، المملوك له، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال الإتربي: "نحن في محادثات مع مؤسستين دوليتين للحصول على قروض بسعر فائدة تنافسي".
وحصل بنك مصر على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الصومال، كما يخطط البنك لدخول كينيا وجيبوتي إما عن طريق فروع أو مكاتب تمثيل، بحسب الإتربي.ويمتلك بنك مصر فروعًا في الإمارات وفرنسا، ووحدات في لبنان وألمانيا، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.وقالت الوكالة إن بنك مصر استفاد من إجراءات
اقرأ المزيد
دولارات

الدولار يواصل التراجع ويسجل 15.496 جنيها للشراء

تراجع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية بواقع قرشان خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً 15.496 جنيه للشراء، مقابل 15.516 جنيه ، خلال تعاملات الخميس الماضي، و 15.596 جنيه سعر بيع، مقابل 15.616 جنيه. يعد ذلك المستوي للجنيه أمام الدولار هو الأعلى منذ نحو 39 شهراً، كما ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 3.1% منذ مطلع العام الجاري 2020، وقدره 50 قرشاً حيث سجل سعر الدولار للشراء 15.99 جنيه، ونحو 16.093 جنيع للبيع في نهاية 2019.
سبائك-ذهب (4)

بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
ملتقى تزظيف

انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
اقرأ المزيد من الأخبار
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 17 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.60 جنيه، ونحو 15.70 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك الأسكندرية، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك بلوم ليسجل نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.
الدولار-الجنيه

الدولار ينخفض لأدنى مستوى أمام الجنيه ويفقد 5 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وفقدت العملة الخضراء نحو 5 قروش من قيمتها أمام الجنيه. وانخفض سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي بواقع 5 قروش ليسجل أقل سعر بنحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع 7 قروش ليسجل أيضا نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59 جنيه للشراء. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع 3 قروش ليسجل نحو 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الاستثمار العربي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.78 جنيه للبيع، و15.68 جنيه للشراء.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 15 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.64 جنيه، ونحو 15.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك العربي الإفريقي، وبنك الأسكندرية، وبنك عودة، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.73 جنيه للبيع، و15.63 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.79 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو 15.77 جنيه للبيع، و15.67 جنيه للشراء.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]