الدولار يواصل التراجع ويسجل 15.496 جنيها للشراء

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م

الدولار

تراجع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية بواقع قرشان خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً 15.496 جنيه للشراء، مقابل 15.516 جنيه ، خلال تعاملات الخميس الماضي، و 15.596 جنيه سعر بيع، مقابل 15.616 جنيه. يعد ذلك المستوي للجنيه أمام الدولار هو الأعلى منذ نحو 39 شهراً، كما ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 3.1% منذ مطلع العام الجاري 2020، وقدره 50 قرشاً حيث سجل سعر الدولار للشراء 15.99 جنيه، ونحو 16.093 جنيع للبيع في نهاية 2019.

تعتبر الزيادة الملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، عامل رئيسي في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل



تعتبر الزيادة الملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، عامل رئيسي في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل فقط.



وأرجعت الحكومة ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، والتي ارتفعت إلى 15.29 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد السائحين واستقرار تحويلات المصريين في الخارج.



ارتفعت إيرادات السياحية المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.7%، لتبلغ 4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي، كما سجلت أعلى مستوى لها تاريخياً خلال العام المالي الماضي، لتسجل نحو 12.6 مليار دولار، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.











