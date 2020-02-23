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الدولار يواصل التراجع ويسجل 15.496 جنيها للشراء

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٧ م
الدولار
الدولار
تراجع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية بواقع قرشان خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلاً 15.496 جنيه للشراء، مقابل 15.516 جنيه ، خلال تعاملات الخميس الماضي، و 15.596 جنيه سعر بيع، مقابل 15.616 جنيه. يعد ذلك المستوي للجنيه أمام الدولار هو الأعلى منذ نحو 39 شهراً، كما ارتفع سعر صرف الجنيه بنحو 3.1% منذ مطلع العام الجاري 2020، وقدره 50 قرشاً حيث سجل سعر الدولار للشراء 15.99 جنيه، ونحو 16.093 جنيع للبيع في نهاية 2019.
 تعتبر الزيادة الملحوظة في موارد البنوك من النقد الأجنبي وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية، عامل رئيسي في تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث أشار البنك المركزي إلى أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجلت نحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام عمل
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لهذه الأسباب بنك مصر يخطط لاقتراض 250 مليون دولار

محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى إلى اقتراض 250 مليون دولار من مقرضين دوليين هذا العام، لتساعد البنك في خطته للتوسع بثلاثة بلدان أفريقية لأول مرة. وقال الإتربي، اليوم الأحد، لوكالة بلومبرج، إن البنك سيستخدم القرض أيضًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وبحسب الوكالة، يتوقع البنك سيولة إضافية عندما يبيع حصة من بنك القاهرة، المملوك له، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال الإتربي: "نحن في محادثات مع مؤسستين دوليتين للحصول على قروض بسعر فائدة تنافسي".
سبائك-ذهب (4)

بـ28.8 طن..مصر تسجل أعلى نمو في الطلب على شراء الذهب

أكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو في الطلب على شراء الذهب خلال العام الماضي 2019، بزيادة بلغت نحو 6% في حجم الطلب، لترتفع إلى 28.8 طن في العام الماضي، مع توقعات بنمو يتجاوز ذلك في 2020، وهو ما تؤكد مؤشرات شهر يناير الماضي. وأوضح تقرير المجلس أن الطلب العام الماضي ارتفع إلى 1.6 طن، وبلغ في العام 2018 نحو 27.2 طن، وزاد الطلب خلال عام 2019 عن عام 2017 نحو 4.3 طن، والذي بلغ الطلب فيه 24.5 طن، أي بزيادة نسبتها 17.5%. وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على الذهب 12% في الشرق الأوسط، إلى 228.8 طن في 2019، مقابل 258.9 طن خلال 2018.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

بعد 8 سنوات.. إسدال الستار على قضية التلاعب بالبورصة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، السبت، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، ببراءة علاء وجمال مبارك وجميع المتهمين فى قضية التلاعب بالبورصة. وفي مايو 2012، أحال النائب العام الأسبق، المستشار عبدالمجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري. واستمرت القضية على مدار 8 سنوات تقريباً بين النيابة العامة وعدد كبير من القضاة وتشكيلات دوائر الجنايات، وأودعت فيها العديد من التقارير الفنية والمالية.
ملتقى تزظيف

انطلاق ملتقى «2020 Egypt Career Summit» نهاية فبراير

أعلنت مؤسسة «Career 180» الرائدة في حلول تنمية المهارات ودعم الخريجين اليوم، السبت، عن إطلاق الحدث الأهم في مجال التوظيف في مصر تحت اسم Egypt Career Summit2020 ، الذي سينعقد في الفترة 28-29 فبراير الجاري في مقر الجريك كامبس، وذلك تحت رعاية وبمشاركة نخبة من كبرى الشركات العالمية والمحلية الرائدة والعديد من المتحدثين في مختلف المجالات الرئيسية. ويهدف هذا الملتقى إلى جمع الخريجين مع الخبراء في مجال تدريب الشباب المؤهل في مكان واحد، لتبادل الخبرات، وخلق الوظائف المناسبة مع المساعدة في تعريف الشباب بمتطلبات سوق العمل.
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