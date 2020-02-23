رياضة

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
عمرو فهمي
عمرو فهمي
توفى عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 37 عاما. عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006. ? وتولى فهمي عددًا من المناصب، منها السكرتير العام للكاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرًا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.
كما عمل فهمي كمساعد منسق عام لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا لعام2013، ومديرًَا عامًا لبطولات أمم إفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، ومديرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعامي 2013 و2015. كما كان فهمي مساعدًا للمنسق العام في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبعدها أصبح مديرا للعمليات في شركة لا جارديير
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