رياضة

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
خالد بيومي
خالد بيومي
أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
وأوضح:"بسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعطِ أي مسؤول في اللجنة لا شريطا ولا لقطات، ولذا هذا البند عارٍ تمامًا من الصحة". وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد نشرت بيانًا أوضحت خلاله حيثيات القرارات التي تم اتخاذها ضد الأهلي والزمالك، وأوضحت أنه بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث
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4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
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الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
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وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

توفى عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 37 عاما. عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006. ? وتولى فهمي عددًا من المناصب، منها السكرتير العام للكاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرًا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.
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مباراة-الاهلى -والزمالك (2)

الزمالك بطلًا للسوبر على حساب الأهلي

توج الزمالك بكأس السوبر المصري، للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي، بنتيجة (4 - 3)، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. بداية المباراة، جاءت سريعة، وأهدر الأهلي فرصة هدف محقق في الدقيقة الرابعة، بعد هجمة سريعة، انتهت بتسديدة من جونيور أجاي، تصدى لها أبو جبل ببراعة، قبل أن ترتد إلى جيرالدو، المتمركز أمام المرمى، ليسدد كرة في الشباك من الخارج، وبعد مرور دقيقة، أطلق عمرو السولية تسديدة قوية تصدى لها حارس الزمالك.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

قمة السوبر في الإمارات.. غرام وانتقام

قمة نارية ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الإمارات، وذلك حين يواجه الأهلي -بطل الدوري- غريمه اللدود الزمالك -بطل الكأس-، على كأس السوبر. الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، يدخل قمة السوبر منتشيًا بسلسلة انتصارات متتالية في الدوري الممتاز، حيث حقق العلامة الكاملة، بينما يدخل الزمالك قمة السوبر بمعنويات مرتفعة عقب التتويج بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بطلاً لكأس السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (2)

اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".
مرتضى منصور (4)

كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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