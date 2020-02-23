خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

خالد بيومي

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".

وأوضح:"بسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعطِ أي مسؤول في اللجنة لا شريطا ولا لقطات، ولذا هذا البند عارٍ تمامًا من الصحة". وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري قد نشرت بيانًا أوضحت خلاله حيثيات القرارات التي تم اتخاذها ضد الأهلي والزمالك، وأوضحت أنه بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث