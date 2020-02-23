رياضة

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م
الزمالك
الزمالك
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها مساء أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
خالد-بيومي (3)

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
عمرو مصطفى فهمي

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

توفى عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 37 عاما. عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006. ? وتولى فهمي عددًا من المناصب، منها السكرتير العام للكاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرًا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.
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الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: فايلر لم يواجه مواقف صعبة لنحكم عليه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدً الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على كأس السوبر المصري، ستكون مهمة وصعبة بالنسبة للفريقين. وتحدث يوسف خلال استضافته عبر قناة أبو ظبي الرياضية، قائلًا:" "مباراة السوبر مهمة وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة، كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".
مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى: كنت أتوقع تواجد «الجنايني» لاستقبال الزمالك

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن استقباله لبعثة الفارس الأبيض العائدة بلقب كأس السوبر الإفريقي، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تواجد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعنية بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هنا ولكن ذلك لم يحدث، حيث استقبل البعثة أشرف صبحي وزير الرياضة. وقال مرتضى منصور: "كنت أنتظر تواجد عمرو الجنايني في مطار القاهرة من أجل استقبال بعثة الزمالك ولكن ذلك لم يحدث، الجنايني لم يتواجد في أي مناسبة مع الزمالك، بينما ذهب مرتين للأهلي".
مرتضى منصور (1) (1)

مرتضى منصور يطالب بتأجيل قمة الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك". وقال مرتضى منصور: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب، لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".
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