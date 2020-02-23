الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٥ م

الزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها مساء أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها