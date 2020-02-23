الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها مساء أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها
وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها مساء أمس السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
- إيقاف كل من : محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك، حتى نهاية الموسم، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجنيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.
وكان الزمالك، قد توج بلقب السوبر على حساب الأهلي، بركلات الترجيح، وشهدت نهاية المباراة وقوع اشتباكات بين لاعبي الأهلي والزمالك.