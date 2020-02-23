أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ
تحرير:محمد مجلى
٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م
أمطار الإسكندرية
ضربت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بتساقط ثلوج صغيرة، فى موجة طقس عنيفة ضربت المحافظة، وتسببت فى غرق الشوارع وتكونات البرك الكبيرة، وسط انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الثغر، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة النوة الحالية المعروفة باسم "الشمس الصغرى"، ووجه مسؤولي شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد والطوارئ والتعامل السريع وازالة تجمعات مياه الأمطار ونشر سيارات الكسح والشفط بالأماكن الأكثر تضررا.
وشهدت مناطق العصافرة وسيدى بشر والمندرة والفلكي والسيوف وباكوس وطريق جمال عبد الناصر والعجمى والدخيلة والورديان غرق معظم الشوارع وبخاصة الشوارع الرسمية، كما غرقت الأنفاق وأسفل الكباري بمياه الأمطار.وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الدفع بـ93 سيارة كسح بالأحياء المختلفة لمواجهة
وشهدت مناطق العصافرة وسيدى بشر والمندرة والفلكي والسيوف وباكوس وطريق جمال عبد الناصر والعجمى والدخيلة والورديان غرق معظم الشوارع وبخاصة الشوارع الرسمية، كما غرقت الأنفاق وأسفل الكباري بمياه الأمطار.
وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الدفع بـ93 سيارة كسح بالأحياء المختلفة لمواجهة الأمطار بشرق وغرب المدينة.
وأكد الدكتور رضا الغندور المتحدث الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، عدم وجود أي تأثير بشأن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وأن حركة السفن مستمرة بشكل طبيعي في ظل ارتفاع موج البحر يسمح بدخول وخروج آمن للسفن والبواخر، مع الوضع فى الاعتبار متابعة حالة الطقس أول بأول تحسبا لأن يزداد سوء ما يستوجب إغلاق البوغازين.
ودعت المحافظة المواطنين البقاء في أماكن مفتوحة، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.