أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

تحرير:محمد مجلى ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م

أمطار الإسكندرية

ضربت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بتساقط ثلوج صغيرة، فى موجة طقس عنيفة ضربت المحافظة، وتسببت فى غرق الشوارع وتكونات البرك الكبيرة، وسط انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الثغر، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة النوة الحالية المعروفة باسم "الشمس الصغرى"، ووجه مسؤولي شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد والطوارئ والتعامل السريع وازالة تجمعات مياه الأمطار ونشر سيارات الكسح والشفط بالأماكن الأكثر تضررا.

وشهدت مناطق العصافرة وسيدى بشر والمندرة والفلكي والسيوف وباكوس وطريق جمال عبد الناصر والعجمى والدخيلة والورديان غرق معظم الشوارع وبخاصة الشوارع الرسمية، كما غرقت الأنفاق وأسفل الكباري بمياه الأمطار.وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الدفع بـ93 سيارة كسح بالأحياء المختلفة لمواجهة