رياضة

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
وجاء بيان الأهلي كالتالي: يأسف النادي الأهلي للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن
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الزمالك

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
خالد-بيومي (3)

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
عمرو مصطفى فهمي

وفاة عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف

توفى عمرو مصطفى فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 37 عاما. عمرو مصطفى مراد فهمي، تخرج من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006. ? وتولى فهمي عددًا من المناصب، منها السكرتير العام للكاف، حيث التحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010، قبل أن يصبح مديرًا للإدارة في العام ذاته وحتى 2015.
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مباراة-الاهلى -والزمالك (3)

إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. اتحاد الكرة يعلن قرارات السوبر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.
سيد عبد الحفيظ - محمود الخطيب

الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
طارق-حامد

طارق حامد يكشف عن وعده لابنته قبل التتويج بالسوبر

تغنى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفوز فريقه على الأهلي والتتويج ببطولة السوبر، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتحدث عقب نهاية المباراة، عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قائلًا: "مباراة قوية أمام فريق كبير، وعانينا من بعض الإجهاد بسبب مباراة الترجي في السوبر الإفريقي، وأبارك لجمهور الزمالك وكامل الطاقم الفني والإداري".
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