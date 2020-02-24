سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٤ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوك سجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني نحو 15.60 جنيه للبيع، و15.50 جنيه للشراء. كما سجل سعر الدولار في كل من البنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.60 جنيه