«فاروس»: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ ص

الدولار

توقع بنك استثمار «فاروس» في مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي 2020، مشيرًا إلى أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل 2020-2021مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وأكد فاروس، أنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية.

من ناحية أخرى، توقع بنك «أبوظبي الأول»، أن يحقق الجنيه المصري مكاسب بنحو 5% أمام الدولار خلال العام الجاري 2020، ليصل سعر الدولار إلى 15.5 جنيه، مشيرًا إلى أنه بعد تلك المستويات لن يكون تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أمرًا مفاجئًا. وقال البنك في تقريره السنوي عن آفاق الاستثمارات، إن ذلك يعد تحسن