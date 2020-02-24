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الزيادة السكانية.. فرص كبيرة وثروة قومية

أكد الخبراء أن الثروة البشرية لأي دولة تتمثل في مستوى الخدمة الصحية والتعليمية وهو الذي يحدث الفارق ما بين أن تكون الزيادة السكانية قوة إيجابية للاقتصاد، أم سلبية
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
احتلت مصر المركز الـ14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، الأسبوع الماضي، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان. وكشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي بلغ نحو43.1% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، بينما كان 42.2% خلال الربع الثالث من نفس العام، والربع المماثل من العام السابق.
 اقتصاديون: الاهتمام بالصحة والتعليم لتحويل الزيادة السكانية إلى ثروة بشريةقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الطفرات الاقتصادية تتحقق كنتيجة زيادة نمو الناتج المحلي الكلي خلال عام، وهذا الناتج يأتي من خلال حصيلة الناتج القومي( إنتاج السلع) مطروحا منه معدل النمو السكاني خلال هذا العام،
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع لرقم قياسي والجرام يقفز 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1683 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
دولار

«فاروس»: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه

توقع بنك استثمار «فاروس» في مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي 2020، مشيرًا إلى أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل 2020-2021مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وأكد فاروس، أنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
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الزيادة-السكانية

خبراء: الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو الاقتصادي

"الزيادة السكانية لها أضرارها سواء على المدى القريب أو البعيد"، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أهم خطرين يواجهان مصر هما الارهاب والزيادة السكانية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، أن أي اختلال بين الزيادة فى معدلات النمو السكاني والزيادة فى الموارد يؤدي إلى تقليل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيبه من موارد الدولة وحصوله على الخدمات ايضاً. وتحتل مصر المرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان، والأولى بين الدول العربية.
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هل ينتشر «الكورونا» بين طلاب المدارس؟.. الحكومة تجيب

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل صوتية تحذر من انتشار فيروس كورونا بين طلاب المدارس، تواصل المركز مع وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، واللتين شددتا على عدم صحة تلك الأنباء، مؤكدتان أن جميع المدارس بكافة المحافظات خالية تماما من أي فيروسات وبائية، وأن هناك شفافية كاملة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة أي أمراض معدية، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة وصحة جميع الطلاب.
كورونا

الصين: 1771 حالة وفاة و70 ألف إصابة بـ«كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، أنها تلقت تقارير عن 2048 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و105 حالات وفاة جديدة حتى نهاية يوم أمس الأحد، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فى شتى أنحاء البلاد إلى 70 ألفا و635 شخصا، بالإضافة إلى 1771 حالة وفاة، مضيفة أن حالات الوفيات المسجلة جاءت بواقع 100 حالة في مقاطعة هوبي (مركز تفشى الفيروس وسط الصين)، و3 حالات في مقاطعة خنان وحالتان في مقاطعة قوانغدونج.
وزير-الماليه

زيادة مخصصات الصحة والتعليم أهم مستهدفات موازنة 2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر 2030"؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
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