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الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص
البابا تواضروس - صورة أرشيفية
البابا تواضروس - صورة أرشيفية
بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد. ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، إذ يقام قداس يومي في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أي أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.
وصلى البابا، القداس الإلهي، اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقام بسيامة 25 كاهنا للخدمة في مختلف الكنائس.والصوم الكبير عبارة عن 3 أصوام: الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام. ويعقب
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
أمطار- رعدية- وثلوج -تضرب -الإسكندرية (1)

أمطار رعدية تضرب الإسكندرية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

ضربت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بتساقط ثلوج صغيرة، فى موجة طقس عنيفة ضربت المحافظة، وتسببت فى غرق الشوارع وتكونات البرك الكبيرة، وسط انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة، فيما أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الثغر، حالة الطوارئ استعدادا لمواجهة النوة الحالية المعروفة باسم "الشمس الصغرى"، ووجه مسؤولي شركة الصرف الصحي برفع درجة الاستعداد والطوارئ والتعامل السريع وازالة تجمعات مياه الأمطار ونشر سيارات الكسح والشفط بالأماكن الأكثر تضررا.
اشرف-صبحي

وزير الشباب في البرلمان: بدأنا شراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: "وزارة الشباب هي العمود الفقري لكل القطاعات في مصر ومؤمنين بهذه القضية، وكان لدينا مجلس قومي للشباب ومجلس قومي للرياضة، وأنا لغيت ذلك ودمجت الادارات من أجل التسهيل والتيسير، ولدينا اعتبارات كثيرة منها النظر للقرى المحرومة والبعد القومي"، موضحا: "الوزارة رصدت 3 مليارات جنيه لمشروعات الشباب، ومن خلال التنسيق مع البنك المركزي اتفقنا مع وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية على مبادرة لمسابقة (مفتاحك مشروعك) بتقديم 100 ألف جنيه لتدشين مشروع محدد وفقا لدراسة جدوى سواء داخل المراكز أو خارجها".
عمر- مروان- وزير- العدل (2)

وزير العدل: نعمل على 4 محاور لتطوير الشهر العقاري

قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن الوزارة تعمل على 4 محاور لتطوير العمل في الشهر العقاري، أولها بنقل أكثر من 1000 موظف لمصالح الشهر، لكن سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل، يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح، مضيفا أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، إذ يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، فيما يتضمن المحور الثالث ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
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محمد-سعفان

وزير القوي العاملة: لن نسمح بإهانة المصري في الخارج

صرح الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، بأن كرامة المواطن المصري في أى دولة في العالم خط أحمر، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور وزير القوى العاملة. وقال سعفان، في رده على طلب إحاطة حول حقوق العاملة المصرية في الخارج، إن الوزارة بتوجيهات من الدولة وضعت آليات للحفاظ على حقوق العامل المصري في الخارج، ولن تسمح بإهانته وستدافع عن كرامته بكل الطرق والوسائل.
نبيلة-مكرم (2)

مكرم تزور أول متحف عالمي للساعات أسسه مصري بشيكاغو

تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر بشيكاغو، وحرمه، متحف "حليم"، والذي تم افتتاحه في أكتوبر 2017 كأول متحف مصري تؤسسه عائلة كميل حليم رجل الأعمال المصري في شيكاغو، والذي يمتلئ بأجمل القطع التاريخية (من القرن 14 إلى 18) والنادرة والثمينة التي تم تجميعها من جميع أنحاء العالم خلال 30 عاما، كما استغرق بناء المتحف - المكون من 5 طوابق - 11 عاما بتصميم مصري خالص ليكون صرحا عالميا يعبر عن القدرات المصرية.
العمالة المصرية في السعودية

سؤال برلماني عن تراجع الطلب على العمالة المصرية

وجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، استنادا إلى حكم المادة "129" من الدستور، حول الأسباب الرئيسية لتراجع الطلب على العمالة المصرية في الخارج، قائلة:" ظلت مصر لسنوات طويلة تحتكر تصدير العمالة المصرية للأسواق العربية، وكان المهندس والمدرس والعامل المصري له الصدارة بين الجنسيات الأخرى التي تُقدِم على العمل في الأسواق العربية كدول الخليج وليبيا والعراق، لكن اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت مصر للمركز السادس بعدما كانت في المركز الرابع لتصدير العمالة للخارج عالميا".
محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب: يجب تشديد الرقابة على شركات العمالة بالخارج

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن شكاوى مواطنين من ممارسات شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك بعد تلقي عديد من الشكاوى من المواطنين بشأن هذا الأمر، وأن الشركات تستغل الرغبة فى العمل بالخارج لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتقوم ببمارسات خاطئة حيالهم، موضحا أن هذه الشركات تنشر إعلانات مبهمة عن الفرص المتاحة، ولا تحتوى على اى تفاصيل عن العمل، وحتى بعد تقديم الأوراق المطلوبة لا تفصح الشركة عن ذلك، وتكتفي بتلقي الطلبات ووعودهم بمعاودة الاتصال بهم ثم تنقطع الصلة بينهم دون بيان مصير بياناتهم الشخصية التي تقدموا بها.
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