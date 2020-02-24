الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير لمدة 55 يوما

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٥ ص

البابا تواضروس - صورة أرشيفية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يوما، ويطلق على الأسبوع الأخير من الصوم "أسبوع الآلام" والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد. ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة الصلوات والقداسات بمختلف الكنائس في مصر وخارجها، إذ يقام قداس يومي في جميع أيام الصيام، بعد الانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى نحو 15 ساعة، ولا يتم خلال أيام الصوم تناول أي أطعمة حيوانية أو مشتقاتها ويمنع أيضا تناول الأسماك.

وصلى البابا، القداس الإلهي، اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وقام بسيامة 25 كاهنا للخدمة في مختلف الكنائس.والصوم الكبير عبارة عن 3 أصوام: الأربعين المقدسة في الوسط، ويسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيدا للأربعين المقدسة، أو تعويضيا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام. ويعقب