رياضة

أحمد حسن: اتحاد الكرة تعمد إيقاف كهربا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي عقب بطولة السوبر، حتى نهاية الموسم. وقال الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن اتحاد الكرة تعمد إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي". وأضاف أحمد حسن: "هناك تعمد واضح في عقوبة إيقاف كهربا وربما تحايل في القرار، بدليل أن شيكابالا حصل فقط على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب كهربا".
وكشف الصقر خلال تصريحاته: "حكم لقاء السوبر لم يقدم أي تقرير عن اللقاء إلى اتحاد الكرة من الأساس، والكرة المصرية أصبحت تدار بطريقة غريبة".وعلق نجم منتخب مصر، على عقوبة إيقاف رئيس الزمالك قائلا: "لن يتم تنفيذها كما أرى أن لجنة الانضباط ليس من حقها توقيع عقوبات على مجالس الإدارات".وأصدرت لجنة الانضباط،
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محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
الزمالك

الزمالك يقرر عدم استكمال الدوري في وجود الجنايني

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بالإجماع، عدم استكمال مباريات مسابقة الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، والتي وصفها مجلس إدارة الزمالك بـ"غير شرعية". جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مساء اليوم بمقر النادي على خلفية قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عاقبت عدد من لاعبي الزمالك ومرتضى منصور رئيس النادي.
خالد-بيومي (3)

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
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خالد-بيومي (3)

خالد بيومي يكشف مفاجأة جديدة في أزمة عقوبات السوبر

أكد خالد بيومي، محلل قنوات أبو ظبي الرياضية، أنه تحدث مع رئيس القناة للاستفسار عن حقيقة منح لقطات لم تتم إذاعتها خلال مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في العشرين من شهر فبراير الجاري، إلى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "اللجنة الموقتة في حيثيات العقوبات لمباراة السوبر أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".
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إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. اتحاد الكرة يعلن قرارات السوبر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعها اليوم السبت، بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وأوضحت أن القرارات جاءت في ضوء الإطلاع على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.
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اتحاد الكرة عن تأجيل القمة: هل الدوري للقطبين فقط؟

طرح أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أكثر من تساؤل تعبيرا عن دهشته من المطالبة بتأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري، وأشار عبد الله: "من أول يوم أكدنا أن تأجيل أي مباراة سيكون لسببين: إما توجيه أمني أو تغيير في جدول المباريات الإفريقية". وتساءل: "المباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، متى نلعبها؟ وماذا إذا طلب أي ناديين تأجيل مباراتهما؟ هل الدوري الأهلي والزمالك فقط، أم هناك أندية أخرى تشارك في البطولات الإفريقية؟، ولماذا نقيد 30 لاعبا؟ وتتصارع الأندية على ذلك؟ ومتى سينتهي الدوري بكل هذه المؤجلات؟".
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كيف سيجبر الزمالك اتحاد الكرة على تأجيل قمة الدوري؟

كشف مصدر في اتحاد الكرة، اليوم الخميس، أن نادي الزمالك يحاول تأخير عودته للقاهرة إلى 22 فبراير بدلا من 21 لاستغلال اللائحة التي ستمنعه من خوض مباراة الأهلي في الدوري الممتاز، بعد وصوله للقاهرة بـ48 ساعة فقط. وكان قد وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن قمة الدوري حيث قال مرتضى: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغما عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس وهناك فارق ساعتين بين مصر والإمارات وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
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