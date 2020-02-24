أحمد حسن: اتحاد الكرة تعمد إيقاف كهربا

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

أحمد حسن

علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي عقب بطولة السوبر، حتى نهاية الموسم. وقال الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن اتحاد الكرة تعمد إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي". وأضاف أحمد حسن: "هناك تعمد واضح في عقوبة إيقاف كهربا وربما تحايل في القرار، بدليل أن شيكابالا حصل فقط على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب كهربا".

وكشف الصقر خلال تصريحاته: "حكم لقاء السوبر لم يقدم أي تقرير عن اللقاء إلى اتحاد الكرة من الأساس، والكرة المصرية أصبحت تدار بطريقة غريبة".وعلق نجم منتخب مصر، على عقوبة إيقاف رئيس الزمالك قائلا: "لن يتم تنفيذها كما أرى أن لجنة الانضباط ليس من حقها توقيع عقوبات على مجالس الإدارات".وأصدرت لجنة الانضباط،