«تويوتا» تعيد فتح مصانعها في الصين رغم «كورونا»

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

تويوتا - صورة أرشيفية

أعادت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات فتح مصانعها الأربعة في الصين، والذين كانت قد أغلقتهم منذ شهر مضى بسبب انتشار فيروس "كورونا" الجديد، حسبما أفادت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، وأفادت قناة "إن إتش كيه" اليابانية، بأن آخر المصانع التي أعيد افتتاحها كان مصنع "تويوتا" في مدينة تشنغدو، إلا أن حجم الإنتاج في الصين لايزال يمثل نصف ما كان عليه قبل تعليق العمل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وكانت الشركة قد أعادت في وقت سابق فتح مصانعها في تيانجين وغوانزو وتشانغتشون.

ووفقا لأخر البيانات فقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 77 ألفا و159 حالة، توفي منهم 2592 شخصا، في حين تعافى 24 ألفا و734 شخصا من المرض.وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، في وقت سابق اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" لمواطن بحريني، قالت إنه قادم من إيران. وأوضحت الوزارة، في