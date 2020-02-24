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فلفل رومي وتونة| أطعمة تساعد على الشفاء من الكسور

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م
كسور العظام
كسور العظام
تحتاج العظام إلى عناصر غذائية محددة، للحفاظ على قوتها، مع عدم التعرض للكسور، وعند حدوث خلل في الكمية المتطلبة، ينصح الأطباء بتناول أطعمة صحية، تمد الجسم بالمواد الغذائية المتطلبة، لذا لابد من اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والكالسيوم، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كسور بالجسم، فالبروتين يساعد على الشفاء وإصلاح الأنسجة، أما الكالسيوم يعتبر مفيد للغاية في الحفاظ على العظام، ومن أهم الأطعمة المتطلبة: التونة ومنتجات الألبان والمكسرات والسالمون، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
توجد العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، التي تعمل كعامل حفاز بالجسم، ومن بينها فيتامين D والمغنسيوم والحديد، وجميعها هامة بشكل كبير عند التعرض لإصابة، وفيما يلي بعض من الأطعمة المتطلبة: -التونة مصد غني بفيتامين D، كما أنه من أهم الأطعمة، التي ينبغي تناولها عند تعرضك لإصابة أو كسور. - منتجات الألبان
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فيتامين-د

لو عاوز تخس وتحافظ على قلبك.. تناول مكملات الكولاجين

الكولاجين من أهم العناصر الغذائية، التي يحتاجها جسم الإنسان، ويعتبر من أهم البروتينات المطلوبة، كما يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، وخاصة الحفاظ على صحة البشرة، وحمايتها من التجاعيد على المدى البعيد، كما يقوي من العظام، فأثبتت العديد من الدراسات أن مكملات الكولاجين، من الأشياء الهامة، التي يجب وضعها في الاعتبار، إضافة إلى ذلك، ينبغي تناول أطعمة غنية بهذا البروتين، وللكولاجين فوائد أخرى تعرف عليها، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
وجبات-السريعة

حياة أطفال العالم في خطر.. امنعوا الوجبات السريعة

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، من أن صحة الأطفال فى العالم أجمع تواجه خطرا محدقا بسبب عوامل عدة مثل التغير المناخى والوجبات السريعة وتسويق التبغ، مشددة على أنه ليست هناك أى دولة تحمى مستقبل أطفالها كما ينبغى . ووفقا لما نشره موقع الرؤية الإماراتي، قال معدو التقرير الذي نشر في دورية "ذى لانسيت" الطبية البريطانية، إنه على الرغم من التحسينات التي طرأت على صحة الأطفال والمراهقين على مدى 20 عاما الماضية، إلا أن التقدم وصل إلى حده، ومن المتوقع أن يتخذ اتجاها معاكسا.
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الإفراط في-تناول-الفواكه

كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
عادات-صحية-تتعلق-بالطعام

غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
قهوة

متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
القرنفل (1)

القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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