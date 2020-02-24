فلفل رومي وتونة| أطعمة تساعد على الشفاء من الكسور

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ م

كسور العظام

تحتاج العظام إلى عناصر غذائية محددة، للحفاظ على قوتها، مع عدم التعرض للكسور، وعند حدوث خلل في الكمية المتطلبة، ينصح الأطباء بتناول أطعمة صحية، تمد الجسم بالمواد الغذائية المتطلبة، لذا لابد من اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والكالسيوم، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من كسور بالجسم، فالبروتين يساعد على الشفاء وإصلاح الأنسجة، أما الكالسيوم يعتبر مفيد للغاية في الحفاظ على العظام، ومن أهم الأطعمة المتطلبة: التونة ومنتجات الألبان والمكسرات والسالمون، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

توجد العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، التي تعمل كعامل حفاز بالجسم، ومن بينها فيتامين D والمغنسيوم والحديد، وجميعها هامة بشكل كبير عند التعرض لإصابة، وفيما يلي بعض من الأطعمة المتطلبة: -التونة مصد غني بفيتامين D، كما أنه من أهم الأطعمة، التي ينبغي تناولها عند تعرضك لإصابة أو كسور. - منتجات الألبان