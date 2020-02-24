12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.

واستعرضت وزيرة التخطيط مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية والمتمثلة في توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 ــ 20 ألف متر مربع في ضوء وجود طلب متزايد في هذا الشأن، علاوة على قيام الحكومة بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بالإضافة