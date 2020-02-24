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12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
واستعرضت وزيرة التخطيط مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية والمتمثلة في توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 ــ 20 ألف متر مربع في ضوء وجود طلب متزايد في هذا الشأن، علاوة على قيام الحكومة بتدريب عمالة للصناعات المستهدف جذبها، بالإضافة
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع لرقم قياسي والجرام يقفز 20 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 20 جنيها، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1683 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
الزيادة-السكانية-فى-الصين

الزيادة السكانية.. فرص كبيرة وثروة قومية

احتلت مصر المركز الـ14 عالميا من حيث عدد السكان، بعدما وصل عدد مواطنيها إلى 100 مليون نسمة، الأسبوع الماضي، كما تحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة أفريقيا، من حيث عدد السكان. وكشفت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل مساهمة السكان في النشاط الاقتصادي بلغ نحو43.1% من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع من العام الماضي 2019، بينما كان 42.2% خلال الربع الثالث من نفس العام، والربع المماثل من العام السابق.
دولار

«فاروس»: توقعات بوصول سعر الدولار إلى 14.50 جنيه

توقع بنك استثمار «فاروس» في مذكرة بحثية له، أن يتداول سعر الدولار بين 14.50 و15.50 جنيه خلال العام الحالي 2020، مشيرًا إلى أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط خلال العام المالي المقبل 2020-2021مع استمرار التوقعات بارتفاع الجنيه مقابل الدولار. وأكد فاروس، أنه مع ارتفاع الدولار يسارع المستهلكون إلى الشراء تجنبا لمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، ولكن الآن مع تراجع الدولار يؤجل المستهلكون الشراء انتظارا للوصول إلى أدنى سعر. وأشارت المذكرة إلى أن ارتفاع الجنيه يقلص أرقام مبيعات الصادرات، ويدفع المستهلكين إلى تأجيل قراراتهم الشرائية.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.58 جنيه للبيع، و15.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.63 جنيه للبيع، و15.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 15.61 جنيه للبيع، و15.51 جنيه للشراء.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: حل القضية السكانية يقع على عاتق كل مؤسسات

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية. وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة، وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: توقعات بتباطؤ النمو العالمي بسبب كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% ، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

انعقاد الاجتماع الأول للمركز الديموجرافي خلال أيام

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المركز الديموجرافي بالقاهرة الذى يعد أول مركز اقليمى للدراسات والبحوث السكانية، خاصة فى هذا الوقت الذى تمثل فيه الزيادة السكانية تحديًا كبيرًا بعد وصول عدد السكان فى مصر إلى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى عقد المركز الاجتماع الأول لمجلس إدارته خلال أيام. جاء ذلك خلال لقائها بالدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وحول صندوق مصر السيادي قالت السعيد، إن الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.
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