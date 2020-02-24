الجيش السوري يسيطر على مناطق في ريف إدلب الجنوبي

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

الجيش السوري - صورة أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت، اليوم الإثنين، قرية تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي. وكانت وحدات من الجيش قد حررت، أمس الأحد، قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد. وواصل الجيش السوري عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي، منتزعا السيطرة على مناطق أوسع، بعد تطهيرهما من مسلحي "جبهة النصرة" وأنصار التوحيد" وحلفائهما.

وكان الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قد استهدف مواقع تابعة لمسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد"، في عمق مناطق سيطرتهم بجبل الزاوية، أمس، فيما تقدمت وحدات من الجيش السوري بعد كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيمين وحلفائهما.وأكدت الوكالة أن عمليات التمهيد مستمرة من قبل الوحدات النارية في الجيش السوري