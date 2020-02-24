سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الجيش السوري يسيطر على مناطق في ريف إدلب الجنوبي

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
الجيش السوري - صورة أرشيفية
الجيش السوري - صورة أرشيفية
ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري حررت، اليوم الإثنين، قرية تل النار وقرى الشيخ مصطفى والنقير وكفر سجنة في ريف إدلب الجنوبي. وكانت وحدات من الجيش قد حررت، أمس الأحد، قريتي الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد. وواصل الجيش السوري عملياته على محاور ريف إدلب الجنوبي، منتزعا السيطرة على مناطق أوسع، بعد تطهيرهما من مسلحي "جبهة النصرة" وأنصار التوحيد" وحلفائهما.
وكان الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قد استهدف مواقع تابعة لمسلحي "هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد"، في عمق مناطق سيطرتهم بجبل الزاوية، أمس، فيما تقدمت وحدات من الجيش السوري بعد كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيمين وحلفائهما.وأكدت الوكالة أن عمليات التمهيد مستمرة من قبل الوحدات النارية في الجيش السوري
اقرأ المزيد
قيس سعيّد وإلياس الفخفاخ

الحكومة التونسية من الأزمة الدستورية لازدواج الجنسية

أثارت الحكومة التونسية قبل أن تنال ثقة البرلمان حالة من الجدل وتعرضت للكثير من الانتقادات نظرا لأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وعددا من الوزراء يحملون جنسية أجنبية بجانب جنسية بلدهم الأساسية. وولدت الحكومة التونسية بعد الكثير من المفاوضات والشد والجذب طيلة فترة تكليف إلياس الفخفاخ إلى درجة تهديد رئيس الدولة بحل البرلمان إذا لم يتم تشكيل الحكومة والدخول في أزمة دستورية تؤدي إلى انتخابات برلمانية. وأعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، الأسبوع الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة بعد التوصل إلى اتفاق مع حركة النهضة، صاحبة الأكثرية البرلمانية.
الجيش- الوطني -الليبي (1)

ليبيا: سقوط 16 قتيلا من الجيش التركي على أيدي قواتنا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أدلى بها لوكالة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن "16 قتيلا من الجيش التركي سقطوا على أيدى القوات المسلحة الليبية حتى الآن ونعد الرئيس التركي بالمزيد"، وذلك دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد قال أمس السبت، إن بلاده تحارب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في ليبيا، واعترف بسقوط عدد من القتلى في الجانب التركي هناك.
ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
كورونا

إيران تعلن عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، في نبأ عاجل وفي سياق متصل، نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التي أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مطار حلب الدولي

سوريا: تشغيل الرحلات الدولية إلى مطار حلب في مارس

توقع وزير النقل السوري علي حمود، أن يبدأ تشغيل الرحلات الدولية من وإلى مطار حلب مع منتصف شهر مارس المقبل، موضحا أن مطار المدينة مصنف عالميا، وكان يستقبل قبل الحرب نحو 2.5 مليون مسافر سنويا، وهو رقم كبير ينسجم مع النشاط الاقتصادي للمدينة، وأن الشركة "السورية للطيران" أجرت مراسلات مع المحطات الخارجية المختلفة، متوقعا أن تصل الردود خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء ذلك في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، على متن أول رحلة جوية تصل إلى مطار حلب من دمشق، بعد توقف دام لأكثر من 8 سنوات.
الجيش-السورى

الجيش السوري يسيطر على طريق «M5» لأول مرة منذ 2012

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن نشطاء سوريين أن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، مضيفة أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على هذا طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.
الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
الجيش-السورى

جيش سوريا: تركيا دخلت بغطاء إسرائيلي لحماية الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن رتلا عسكريا تركيا يضم عددا من الآليات والمدرعات، دخل اليوم الخميس، الأراضي السورية من منطقة أوغلينار، مشيرة إلى أن ذلك يحدث بتزامن فاضح وبغطاء من العدوان الجوي الإسرائيلي. وأكدت القيادة العامة، أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات (بنش - معرة) (مصرين - تفتناز)، بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم "جبهة النصرة"، وعرقلة تقدم الجيش السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]