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للتخلص من متلازمة النظر للكمبيوتر.. اتبع 4 نصائح

تحرير:إسراء سليمان ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
متلازمة الإبصار الحاسوبي
متلازمة الإبصار الحاسوبي
الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة يؤثر على الرؤية بشكل كبير، ومن بينها متلازمة الإبصار الحاسوبي-متلازمة النظر للكمبيوتر-، تحدث نتيجة استخدام الموبايل والكمبيوتر لفترات طويلة، حيث ترهق العينين بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى ضعف العضلات، وتؤثر هذه المتلازمة على ما يقرب من 60 مليون شخص حول العالم، وهذه الأيام تعتمد جميع الوظائف على استخدام الشاشات، لذا ما العمل؟ توجد بعض الأبحاث، التي توضح أنه يمكنك تغيير بعض من العادات اليومية، للتقليل من خطورة الإصابة بهذه المتلازمة، والتحسين من الرؤية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
للحماية من متلازمة الإبصار الحاسوبي، يمكنك اتباع بعض من العادات الصحية، للحفاظ على عينيك من التلف، وفيما يلي بعض منها: -تناول الخضراوات سمعنا كثيرًا في مرحلة الطفولة عن أهمية تناول الخضراوات، وخاصة الغنية بفيتامين A، لأنها تحسن من صحة العينين، إضافة إلى كونها غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات. -استهلاك
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