10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة السيارات في بورسعيد

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

سرقة سيارات - تعبيرية

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد أن 4 عناصر إجرامية وراء حوادث السرقات من داخل السيارات.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها مفتشو قطاع الأمن العام ان المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب تلك الوقائع بأسلوب كسر الزجاج.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لذلك حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها مفتشو قطاع الأمن العام ان المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب تلك الوقائع بأسلوب كسر الزجاج.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لذلك حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "سكين").



وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 10 وقائع بذات الإسلوب بدائرة قسمى شرطة (الزهور – المناخ)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.



