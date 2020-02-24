جريمة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة السيارات في بورسعيد

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
سرقة سيارات - تعبيرية
سرقة سيارات - تعبيرية
ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد أن 4 عناصر إجرامية وراء حوادث السرقات من داخل السيارات.
جهود البحث والتحري التي أشرف عليها مفتشو قطاع الأمن العام ان المتهمين يقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب تلك الوقائع بأسلوب كسر الزجاج.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بأحد الأكمنة المعدة لذلك حال استقلالهم سيارة أجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش
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السجون (1)

الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الأتوبيس.. يقظة الشرطة تحبط تهريب 475 طربة

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -تحت إشراف مساعد الوزير اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام- لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المخدرات وملاحقة وضبط حائزيها والمتاجرين بها، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
مستشفى-الشرطة

مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 137 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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سرقة-سيارات

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بدمياط

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وتركز نشاطهما الآثم على محافظتي دمياط والدقهلية.
الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
الألعاب-النارية

«شماريخ على فيسبوك».. كشف حيلة شخصين في بورسعيد

رصد ضباط مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد ) بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع ألعاب نارية (شماريخ) لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد، وبحوزته هاتف محمول استخدمه في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها.
تشكيل-عصابة

«طلع اللي معاك».. سقوط عصابة لسرقة المارة في الشروق

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية) بأنه حال استقلاله سيارة أجرة فان (ماركة سوزوكي "لم يحدد رقمها")، يستقلها (3 أشخاص، أدلى بأوصافهم التقريبية)، وأثناء سيرهم بدائرة القسم، قام أحدهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته فأصابه بجروح مختلفة بالرأس، واستولوا منه على (مبلغ 1350 جنيهًا، وهاتفه المحمول)، وقاموا بإنزاله من السيارة بالطريق ذاته، وهربوا.
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