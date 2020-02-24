من القاهرة للمنيا.. رحلة سقوط عصابة لسرقة المساكن

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٣ م

تشكيل عصابي - أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بمحافظة المنيا بعد بلاغ ورد لقسم شرطة المنيا الجديدة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به (شاشة تليفزيون - ثلاجة - بعض الملابس)، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 8 وقائع بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - 13شاشة "تليفزيون - حاسب آلى" - بعض المشغولات الذهبية وزنت حوالى 100 جرام" - 14 جهاز

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم 8 وقائع بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - 13شاشة "تليفزيون - حاسب آلى" - بعض المشغولات الذهبية وزنت حوالى 100 جرام" - 14 جهاز ريسفير - 4 جهاز مكبر صوت "صب" - 5 مكواه منزلية - 2 دفاية كهربائية- 6 مروحة إستاند - مكنسة كهربائية - موتور رفع مياه - 3 إسطوانة غاز - 11 بطانية - سجادة - 5 كشافات يد كبير - كمية كبيرة من الملابس - هاتف محمول تابلت - أدوات مطبخ - طقم فضيات - 2 شمعدان فضى - حقائب مختلفة الأحجام - جيتار موسيقى - 18 ساعة يد مختلفة الأنواع).



وأضاف المتهمون بتصرفهم فيها بالبيع لدى عملائهم، واقتسام المبالغ المالية فيما بينهم.



