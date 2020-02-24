4 رسائل من وزير الداخلية لخريجي الدفعة الاستثنائية

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

وزير الداخلية

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء" بقسم الضباط المتخصصين والدور الثانى من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرط، إذ أدى الخريجون اليمين أمام الوزير؛ تمهيداً لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية. وهنأ وزير الداخلية الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً ضرورة أن يكون الخريجون الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة فى شتى المواقع، ويضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم، وأمن المواطنين أمانة فى أعناقهم، والحفاظ على ثقتهم محور عملهم.

وشدد الوزير على أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هي التحلي بالانضباط والخلق والاستمرار فى البرامج التدريبية كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يضطلع به قطاع الخدمات الطبية في توفير الرعاية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم، والمساهمة فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين،

وشدد الوزير على أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هي التحلي بالانضباط والخلق والاستمرار فى البرامج التدريبية كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.



وأشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يضطلع به قطاع الخدمات الطبية في توفير الرعاية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم، والمساهمة فى تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم وتوفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة؛ بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التى تقدم وتوفير أفضل مستويات الرعاية وذلك تقديراً لما يُبذل من جهود وتضحيات حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.







