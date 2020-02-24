مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 137 حالة بالمجان

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٧ م

مستشفى الشرطة

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وتولى قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") توقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.واستقبلت مستشفيات الشرطة الحالات التى بلغت 137 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث