الحشيش في الأتوبيس.. يقظة الشرطة تحبط تهريب 475 طربة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م

حشيش

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -تحت إشراف مساعد الوزير اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام- لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المخدرات وملاحقة وضبط حائزيها والمتاجرين بها، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

في سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه