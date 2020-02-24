جريمة

الحشيش في الأتوبيس.. يقظة الشرطة تحبط تهريب 475 طربة

٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:١٩ م
حشيش
حشيش
استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية -تحت إشراف مساعد الوزير اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام- لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المخدرات وملاحقة وضبط حائزيها والمتاجرين بها، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما 475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
في سياق منفصل، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (عاطل له معلومات جنائية مسجلة - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه
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الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
جمارك- سفاجا (1)

أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية

شنَّ قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها قضية ترهيب بضائع أجنبية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية مقابل تحرير ألف و124 مخالفة مرورية متنوعة تحت إشراف اللواء علاء متولي.
مستشفى-الشرطة

مستشفيات الشرطة توقع الكشف على 137 حالة بالمجان

واصلت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

4 رسائل من وزير الداخلية لخريجي الدفعة الاستثنائية

شهد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء" بقسم الضباط المتخصصين والدور الثانى من طلبة الفرقة الرابعة بكلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرط، إذ أدى الخريجون اليمين أمام الوزير؛ تمهيداً لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية. وهنأ وزير الداخلية الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً ضرورة أن يكون الخريجون الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة فى شتى المواقع، ويضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم، وأمن المواطنين أمانة فى أعناقهم، والحفاظ على ثقتهم محور عملهم.
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حريق-جرار-قطار

خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.
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«يا فرحة ما تمت».. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بأسيوط

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط عن ملابسات مصرع عروسين اختناقا بالغاز إثر تسريب غاز السخان أثناء نومهما داخل شقتهما بقرية نزلة بدوي التابعة لمركز ديروط. البداية تعود إلى تلقي اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على عروسين متوفيين داخل شقتهما صبيحة زفافهما بقرية نزلة بدوى التابعة لدائرة المركز، وانتقل فريق من مباحث المركز، والإسعاف، وتبين وفاة "مصطفى. ي." وزوجته صبيحة زفافهما.
مخدر-الحشيش (2)

مباحث إمبابة توقع تاجري حشيش وهيروين

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما 1 كيلو جرام من مخدر الهيروين و875 جراما من مخدر الحشيش، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمشاركة قطاع الأمن العام اتجار عاطل له معلومات جنائية في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى - هاتف محمول).
النائب- العام- المستشار- حماده -الصاوي

قرار صارم من النائب العام في ضحية الختان بأسيوط

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبًا بالمعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها، إذ كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ابنة الـ"12 سنة" إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة، وذلك بعد إبلاغ والد الطفلة عن الواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة.
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