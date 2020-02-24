الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

زيارة ترامب للهند هدفها كبح نمو الصين لأن النمو الذي حققته الصين في العقود الأخيرة وترجمته في شكل نفوذ سياسي وعسكري في شرق آسيا يسبب قلقا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.

وهبطت طائرة ترامب في مطار أحمد آباد الدولي، حيث يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ثم يتوجه إلى أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس قبل التوجه إلى نيودلهي، حيث تعقد، غدا الثلاثاء، اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وهنود. استقبال حافل اصطف راقصون بالزي الهندي التقليدي وقارعو الطبول

وهبطت طائرة ترامب في مطار أحمد آباد الدولي، حيث يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ثم يتوجه إلى أغرا لزيارة تاج محل عند غياب الشمس قبل التوجه إلى نيودلهي، حيث تعقد، غدا الثلاثاء، اجتماعات ثنائية بين مسؤولين أمريكيين وهنود.

استقبال حافل

اصطف راقصون بالزي الهندي التقليدي وقارعو الطبول على السجادة الحمراء التي بدأت من على سلالم الطائرة الرئاسية في حفل الاستقبال الصاخب الذي لم يحظَ به ترامب فى كثير من رحلاته الخارجية التي شهد بعضها احتجاجات هائلة أو مصافحات باردة، لكنه تلقى عناقا حارا من رئيس الوزراء الهندي المتحالف معه أيديولوجيا.

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وتحول مودي إلى الحشود فى الملعب الذى يستوعب أكثر 100 ألف شخص، الذي غنى مع الحاضرين عبر مكبرات الصوت أغنية "ماكو مان" وفى زيارته لمنزل غاندي أدى ترامب صلاة مرتديا "الشال" وخلع حذاءه.

ومن المقرر أن يتجول ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في الشوارع التي تم تطهيرها من الأبقار الطائشة والمشردين ومناظر الأحياء الفقيرة.

وسيتجول الرئيس ترامب في شوارع معقمة في المدن الهندية عند وصوله إلى أحمد آباد خلال زيارة دولية ستستمر يومين والتي من المقرر أن تكون أول زيارة له وميلانيا إلى البلاد.

وغرد "ترامب" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن هذه الزيارة قائلا: "لقد سافرت أنا والسيدة الأولى نحو 8000 ميل حول العالم لإيصال رسالة إلى كل مواطن في هذا البلد، فأمريكا تحب الهند -أمريكا تحترم الهند- وسيبقى شعب أمريكا دائمًا صديقًا حقيقيًّا ومخلصًا لشعب الهند".

إخفاء الفقراء

استبقت الهند هذه الزيارة، بتنفيذ جدار من الطوب بطول نصف كيلومتر في ولاية غوجارات الهندية قبل زيارة ترامب، إلى الهند، الأمر الذي قال منتقدون إنه يستهدف حجب مشهد المنطقة الفقيرة التي يقطنها ما يزيد على ألفي شخص.



وقال أحد السكان، ويدعى كيشي سارانيا: "بدلا من إنفاق أموال كثيرة على هذا الجدار، لماذا لا يستخدمونها لتحسين حينا الفقير وتوفير منشآت أفضل لنا؟ لماذا يخفون الفقراء؟".

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ويزور ترامب مدينة أحمد آباد في غوجارات خلال زيارته الهند على مدار يومين الأسبوع المقبل لحضور حدث يطلق عليه "ناماستي ترامب" (أهلا ترامب)، في ملعب كريكت ردا على مسيرة "هودي مودي" (مرحبا مودي) التي استضافها من أجل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يمر ترامب على طريق إلى جوار الحي الفقير، وسوف يكون برفقته مودي، وهو من غوجارات.



من جانبها، قالت المسؤولة الحكومية البارزة بيجال باتيل إن الجدار أقيم "لأسباب أمنية" وليس لإخفاء الحي الفقير. مضيفة "إلى جانب الأسباب الأمنية، الجدار أيضا جزء من عملية تجميل وتطهير".

لكن العديد من الساسة سرعان ما انتقدوا إقامة الجدار، وشككوا في أعمال التطوير التي يباشرها مودي في الولاية مسقط رأسه.

كبح نمو الصين

في الوقت الذي أعلن عن أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية وكذلك حل النزاعات التجارية بين البلدين، يرى الخبير في الشؤون الآسيوية السيد هاني، أن زيارة ترامب للهند هدفها كبح نمو الصين؛ لأن النمو الذي حققته الصين في العقود الأخيرة، ثم بدأت ترجمته في شكل نفوذ سياسي وعسكري في شرق آسيا يسبب قلقا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك عداء تاريخي بين الهند والصين بسبب استضافة الهند الدالاي لاما وهو زعيم حركة انفصالية في التبت يريد الانفصال بها عن الصين، والذي فر إلى الهند عام 1959 بعد انتفاضة على الصينيين، وهناك حرب شاملة دارت بين الهند والصين منذ 1962 بسبب خلافات حدودية.

وأشار إلى أن هذا العداء التاريخي تحاول الولايات المتحدة توظيفه لمصلحتها لكبح جماح نمو الصين وتزايد نفوذها في المنطقة وليس من أجل أن تقوم الهند بدور الوسيط.

وأوضح هاني أن واشنطن تستعد الآن للخروج من أفغانستان والمعروف أن الهند لها تواجد مخابراتي قوي متواجد ومنتشر في أفغانستان ولها 25 قنصلية هندية على الحدود الباكستانية الأفغانية، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستعين بالهند في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة التي يمكن أن تمارس نشاطها في أفغانستان ضد المصالح الأمريكية بعد خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.



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وكشف خبير الشؤون الآسيوية، أن هناك أيضا حالة مزاجية بين ترامب وناريندرا مودي فكلاهما يكره المسلمين، إذا العامل الديني والعامل العنصري يجمع بين الرجلين وهو كراهية الإسلام والمسلمين.

في المقابل، يرى محللون أن زيارة ترامب للهند هي لتعزيز موقفه في الانتخابات الرئاسية 2020، إذ يطمح ترامب لجذب الهنود الأمريكيين البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة في الولايات المتحدة لصفه.